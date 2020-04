Prevén compras de pánico de cigarrillos

Consumidores de tabaco, en su presentación de cigarrillos, dejarían de fumar por prevención del Covid-19, sin embargo las circunstancias económicas, desempleo o ingresos insuficientes, son igualmente determinantes para restringir o abandonar esta adicción.

“Yo creo que la gente que si está con el vicio, sí haría compras de pánico. Ya pasó con la cerveza e inclusive cuando no cierran, hay gente que compra hasta 10 cajetillas diarias, por lo que sí creo que se podrían generar compras en exceso”, dijo Roberto.

Maricruz Alvarez, quien es ama de casa, señaló que “la gente podría hacer compras de pánico, si en algún momento dado se llega a dejar de producir cigarro, pero también creo que podría sustituirse”.

“Considero que si afecta, ya que lógicamente este producto de tabaco tiene que ser transportado y con el incremento de casos de Covid-19 en México, aún que los supermercados siguen abiertos, para nosotros poder adquirir comida; si esto se extiende, siento que solo le surtirán cosas básicas y pues el tabaco no entra en esa lista. A los consumidores pues les afecta en qué será más difícil encontrarlos y a los no consumidores pues no les afectará tanto”, dijo Yared Balderas.

“Yo la verdad no fumo, pero creo que por la situación del Covid-19, la economía va a estar muy golpeada, que dudo mucho que pueda quedar dinero para comprar una cajetilla o varias”, dijo María Sanjuana Vázquez.

“Creo sí afectaría ya que una gran parte del país es adicto al tabaco y fuman hasta dos cajetillas al día. Así que creo que el país entraría en crisis, tipo mental, porque todo el que fuma compra demasiados y se pondrá feo en las compras compulsivas más que el papel (higiénico) y la cerveza”, afirmó Jorge Almanza.

Cabe destacar, que el tabaco daña el sistema inmunológico, lo que vuelve vulnerable a los fumadores a contraer enfermedades respiratorias con mayor facilidad.