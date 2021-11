Presupuesto no debe ser voluntad de una sola persona

La asignación de presupuesto a los Gobiernos Estatales y Municipales no debe ser voluntad de una sola persona, así lo dijo el Obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz.

Consideró que la asignación de recursos a estados y municipios no debe depender solo de la decisión que tome el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, dijo que su mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República le favorecen.

Lamentó que la Federación no haya aprobado los 7 mil 86 millones de pesos para la ejecución de ocho proyectos en la entidad entre los que destaca la construcción de un Paso Superior Vehicular sobre la carretera Federal 90 de Irapuato - La Piedad libre a la altura de la comunidad La Soledad.

"Me sorprende que el presupuesto que envió el presidente lo regresan sin cambiarle ni un punto ni una coma, yo creo que no se puede dejar a una persona que decida todo, estoy de acuerdo que el presidente tiene tiene más de su partido en las diferentes cámaras".

Destacó que los altos funcionarios públicos no deben ver sólo por el bien de sus partidos políticos, sino por el bien de la población del país y dijo que actualmente está perdiendo la gente que no respetan "a ciegas" las ideas del mandatario Federal.

"Sin embargo, creo que tenemos que analizar no el bien solo del Partido sino el bien de la nación y en este sentido pierden quienes no son del partido, quienes no se ajustan a las decisiones del presidente y quienes no respetan a ciegas lo que el presidente está diciendo".

Manifestó que es lamentable que Guanajuato tendrá que hacer frente a dificultades por los recortes que el Gobierno Federal ha impuesto a la entidad, ya que el presupuesto que será asignado no responde a lo que la población requiere.

"Nuestro estado tendrá que afrontar estas dificultades y no sólo el estado sino muchos estados y dependencias que están viendo como no responde el presupuesto a, las necesidades que se van dando".