Presentará municipio recurso jurídico en contra de ambientalistas y actores políticos que promovieron amparo en el Ecoparque

Luego de un año en que se promovió el amparo para frenar obras que presuntamente afectaban a los recursos naturales del Ecoparque, el secretario del Ayuntamiento, Guillermo García Flores, informó que ya se cuenta con una resolución a favor en la que se determinó que no existe ningún daño como se argumentó por parte de ambientalistas e integrantes de oposición del Ayuntamiento en Salamanca, en este sentido dijo que se procederá jurídicamente para resarcir los daños generados al municipio luego de que las obras de rehabilitación del lugar tuvieron que ser suspendidas para realizar el procedimiento.

“La Juez del Distrito refiere que no hubo ninguna afectación a lo que supuestamente decían que era un lago, se dice ahí en la resolución que es artificial, que obviamente no es funcional, no está sirviendo esta parte que en administraciones pasadas echó a andar y que no existe tampoco ninguna afectación ambiental de parte de las obras que se estaban realizando como se había dicho del amparo (…) cuando se presentan los amparos y no están sustentados en hechos reales, también existe la posibilidad de presentar las denuncias y demandas correspondientes, aquí como hubo una afectación por los recursos que se estaban invirtiendo y los paros que se tuvieron que hacer, ya también el área jurídica está evaluando la posibilidad de iniciar este resarcimiento de daños hacia el municipio por parte de los actores que presentaron este amparo”, asentó.

En este sentido, el presidente municipal, César Prieto, confirmó que se retomará el proyecto para rehabilitar este espacio, el cual es el único pulmón verde de Salamanca en su área urbana, en el que a la par se buscará realizar actividades que contribuyan a la reconstrucción del tejido social.

“Pretendimos hacer la Feria ahí en el 2023, lamentablemente por un amparo que presentaron presuntos ambientalistas, junto con algunos actores políticos de oposición, impidió que pudiéramos intervenir este espacio (…) tenemos un proyecto para poder mejorarlo, para poder rescatarlo, nos quedamos a medias por eso, si la gente va y ve el Ecoparque aparenta estar abandonado y ser un lugar donde no se le mete mano; pero es precisamente por este amparo (…) afortunadamente ya contamos con una resolución y tenemos nosotros que hacer un proceso para poder iniciar un trabajo dentro del Ecoparque para mejorarlo totalmente y poder hacer actividades siempre cuidando el tema ambiental”, refirió.