Presentan galería "Un viaje a través del tiempo"

En su regreso a la ciudad de Salamanca, Manuel Espinoza conocido por su nombre artístico "Meleb", presentó la galería artística "Un viaje a través del tiempo", una exposición pictórica, inspirada en los personajes de la época de oro del cine mexicano, se trata de 27 obras a modo de homenaje a sus padres y a la tierra que lo vio crecer.

El artista plástico, eligió a Salamanca para presentar su obra tras un año de trabajo, debido a la fuerte conexión que tiene con el municipio petrolero y el cual, tuvo que dejar a la edad de 15 años para mudarse a Estados Unidos, junto a su familia en busca de un mejor futuro; luego de unos años, regresó a México, pero esta vez a Mérida, Yucatán, donde ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional.

“Para mí es un honor estar de regreso y dar un paso más en mi carrera como artista en la ciudad de Salamanca, representa no solamente mi infancia, sino, muchas cosas, sueños por los que tuve que salir y echarle ganas a la vida, es un gusto estar aquí y espero que no sea la primera y última vez, sino que podamos regresar con alguna otra serie que tengo por allá y que consiste en una serie fotográfica enfocada a la violencia que se vive no solo en esta ciudad tan hermosa que me vio crecer ,sino, en todo nuestro país”, dijo.

La exposición, además de contar con los rostros de figuras mexicanas reconocidas como José Alfredo Jiménez y María Félix, también hace un guiño a los artistas norteamericano que estuvieron brillando durante esa época como es el caso de Jim Morrison.

Esta galería estará expuesta del 31 de Mayo al 30 de junio en el museo Hidalgo, ubicado en la calle Juárez esquina con Albino García, en la zona centro, en un horario de 10:00 de la mañana a 18:00 horas.

La galería forma parte del primer intercambio cultural entre el estado de Yucatán y Salamanca, Guanajuato, programa que implementó la dirección de Cultura Municipal para impulsar el talento de los salmantinos en todo el estado de Guanajuato, sin embargo, con este acercamiento, se pretende llevar el proyecto a un ámbito nacional, con la intención de llevar obras locales a otras zonas, de acuerdo a lo señalado, por el titular de la dependencia Carlos Núñez Ordoñez.