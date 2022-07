Presenta desgaste adoquinado de calle Victoria y Mina

Habitantes de las calles Guadalupe Victoria y Javier Mina en el centro histórico piden se rehabilite la superficie de rodamiento de sus calles ya que no fueron tomados en cuenta en ninguna de las cinco etapas que realizaron las dos administraciones pasadas para la dignificación y rehabilitación del centro histórico.

Ante ello, los vecinos del primer cuadro de la ciudad, solicitan se intervengan sus vialidades debido a que presentan un importante deterioro en su superficie de rodamiento, lo que además de afectar la imagen del centro histórico, repercute en el estado mecánico de sus vehículos, además de dificultar el paso de peatones y otros usuarios de la vialidad.

Piden vecinos atender de manera integral.

“Esperamos que esta nueva administración no tome en cuenta, porque desde hace más de seis años estamos pidiendo se rehabiliten nuestras calles, que no solo es para beneficio de los vecinos, si no para todas las personas que a diario circulan por aquí, ya es urgente se haga algo con estas calles que están bien feas y llenas de baches”, refirió Angélica Rodríguez.

De acuerdo a los solicitantes, desde el inicio de la primera etapa de la rehabilitación y dignificación del centro histórico en 2012 se han acercado a las autoridades municipales para que estas vialidades también sean intervenidas, sin embargo, a través de los años y de las cinco etapas que se han realizado no han recibido una respuesta favorable a sus solicitudes.

Estas vialidades han quedado fuera de las cinco etapas de dignificación del centro histórico.

“Nos han dado largas, ahorita no nos hemos acercado directamente a las nuevas autoridades pero lo estaremos haciendo, esperamos que ellos si nos tomen en cuenta y realmente se dignifique esta parte del centro histórico”, argumentó Daniel Morales.

Así mismo, los habitantes de la zona pidieron que de realizarse las obras estas sean de calidad y no como las realizadas en la calle Juárez, en donde el pórfido colocado en la superficie de rodamiento se ha deteriorado constantemente y ha tenido que ser reparado en más de cuatro ocasiones debido a su desprendimiento generando baches que tienen que sortear los automovilistas y demás usuarios de la vialidad.

Bacheo

Al igual que en otros puntos de la ciudad en estas vialidades se han atendido el tema de baches, pero el desgaste del adoquín de estas vialidades cercanas a la presidencia municipal requieren una intervención integral para mejorar las condiciones de la misma.