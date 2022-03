Preparan una consulta para realizar feria

Luego de darse a conocer la fecha en que se realizará la Expo Nopal 2022, el alcalde César Prieto informó que de igual manera se tiene contemplado analizar la viabilidad de las Fiestas de Primavera a través de una consulta ciudadana.

"Estamos analizando apenas, no hemos bajado el tema al ayuntamiento para que lo podamos decidir en conjunto, es una demanda que hay por parte de la ciudadanía, obviamente podemos hacer una encuesta donde la gente señale si creen o no conveniente que se realice la feria", determinó el edil.

En este sentido, el mandatario salmantino externó que los salmantinos están interesados en desarrollar estas festividades con la finalidad de reactivar la economía y disminuir las afectaciones que ha producido la contingencia sanitaria a los sectores productivos y de servicios a lo largo de dos años.

"La gente pide que haya algo para la reactivación económica, pero al final no nos cerramos a realizar algo que la gente al final no lo pide y es necesario, no nos empeñar en algo que no se pueda dar (...) muchos dicen que quieren feria, otros dicen que no hay condiciones o que mejor ese recurso se utilice para otra cosa, por lo que vamos a ver con el ayuntamiento si se hace alguna consulta y decidamos en base a lo que comente la gente".

Respecto al recurso para las Fiestas de Primavera, César Prieto comentó se tendría que realizar una modificación al presupuesto para tener la suficiencia que permita el desarrollo y organización de las festividades.

"Tendríamos que hacer una modificación al presupuesto y ver de dónde sacamos, pero ahorita sí estamos viendo que hay recurso, va haber recurso suficiente para varias cosas que tenemos proyectadas (...). Lleva prioridad el tema de las luminarias, seguridad, el tema del relleno sanitario, el tema de limpia, por encima de cualquier cosa, son temas que el recurso se va dirigir a lo que realmente importa (...). Estaríamos viendo si se puede con que recurso contamos, el espacio donde se podría realizar la feria, hasta el momento no hay un espacio específico que reúna las condiciones donde se pueda hacer", concluyó.