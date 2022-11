Prepara SDAyR 26 políticas públicas de cara a 2023

A través de 26 políticas públicas la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) prepara el presupuesto 2023 para los programas de apoyo a los sectores agroalimentarios del estado, informó su titular Paulo Bañuelos Rosales; a pesar de ello reconoció no se contempla otorgar apoyos a los productores que decidieron no sembrar en el presente ciclo y reservar los 477 millones de metros cúbicos de agua de los 11 módulos de riego para el ciclo primavera-verano, cuyo primer riego se establecerá el 15 de marzo.

“Tenemos 26 políticas públicas que estamos mandando en el proyecto del presupuesto 2023, pero yo no tengo información acerca de que se pudiera dar algún recurso porque no siembre por parte de la escases del agua, pero, la están reservando no es que no haya, la están reservando para el ciclo primavera-verano”, indicó el funcionario.

En este aspecto, el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural explicó que la gente del campo está buscando políticas públicas a las cuales poder acceder luego de que se determinó no sembrar cebada en este ciclo otoño-invierno, a efecto de preservar el volumen de agua asignado para el siguiente, tras las escasas lluvias que presentó el temporal 2022; situación que si pudiera apoyar el gobierno del estado.

“Bien pudiéramos nosotros en un determinado momento mejor apoyar a un cultivo que fuera de ciclo más corto, que no consumiera tanta agua y sí, tenemos recursos para apoyar esos cultivos, es cuestión de ponernos de acuerdo con los 11 módulos y con mucho gusto podemos platicar”, indicó.

En cuanto a incluir alguna indemnización o apoyo a los productores que el presente ciclo no buscarían otra alternativa de siembra Bañuelos Rosales mencionó no se cuenta con ningún programa que lo contemple, sin embargo pudiera darse en determinado caso de que el gobernador así lo instruya.

“Esa decisión está en el señor gobernador, se me hace un poco difícil porque a estas alturas estamos cerrando varias políticas públicas y si no va dentro de lo que es el presupuesto del 2023, se me hace difícil; pero si el señor gobernador nos instruye a que hagamos alguna política pública a como la sacamos para apoyar a los productores de fertilizantes, bueno pues lo vamos hacer siempre con el ánimo de poder estar apoyando a las mujeres y hombres del campo que siempre son las personas que nos dan de comer tres veces al día”, determinó.