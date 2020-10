Preocupación de comerciantes ante posible segundo confinamiento

Salamanca, Gto. - El representante de la Cámara Nacional del Comercio (CANACO) en este municipio, Francisco Javier González Mijes, informó que existe preocupación entre sus agremiados ante un posible segundo confinamiento debido al incremento de los casos de covid-19 en el estado, lo que impactaría su economía.

El relajamiento de las medias sanitarias y los más 50 mil infecciones que registró Guanajuato este viernes, en conjunto con el incremento de contagios que se han reportado en el municipio, aseguró que podrían poner en riesgo la ejecución del Buen Fin.

Han cerrado 30 comercios pertenecientes a CANACO desde la pandemia

El representante del organismo, señaló que actividades productivas de los comercios se podría paralizar por segunda ocasión de continuar haciendo caso omiso a las recomendaciones, por lo que han insistido a los usuarios en “fortalecer las medidas del sector salud, pues en Salamanca el alza en los casos de contagios cada vez es mayor".

Un segundo confinamiento no solamente colapsaría al comercio, sino que dijo impulsaría el crecimiento del comercio informal provocando que se disparé a dimensiones abismales.

El uso del cubrebocas hace la diferencia.

¡Es por tu bien y por el de tu familia!

¡Es por todas y todos!

" Del 100% de comercios existentes en el municipio, el 60% pertenece al informal lo que representa una situación preocupante y que se agravaría con un segundo cierre, no puedo hablar de que el comercio informal generé empleos toda vez que ellos no pagan impuestos y por ende no se deja riqueza para la ciudad", expuso.