Preocupa a iglesia escasez de medicamentos

Enrique Díaz Díaz, obispo de la Diócesis de Irapuato, aseguró que la escasez de medicamentos no sólo está afectando a hospitales o farmacias, sino también a los dispensarios, pues anteriormente muchas personas que tenían excedentes de fármacos los donaban y ahora no ha habido esa situación, pues porque ni siquiera hay éstos en el comercio.

Hay dispensarios que se quedaron sin medicamentos porque bajaron las donaciones.

“De la escasez de medicamentos es una preocupación y una preocupación grave, porque no sólo no hay medicamentos en los hospitales federales, sino no hay medicamento en muchos de los hospitales e incluso en las farmacias no hay medicamentos, nuestros dispensarios también ya están padeciendo, porque como ahí se tenían medicamento de personas que ya los van donando no se notaba mucho lo que pedían, pero ahora ya se está notando demasiado la escasez y no veo yo solución”, dijo el obispo de Irapuato.

“Conozco personas que no tienen los medicamentos necesarios para una enfermedad crónica que durante años encontraban, si no en los hospitales, en las farmacias y ahora no”

Enrique Díaz Díaz | Obispo de la Diócesis de Irapuato

Enrique Díaz Díaz señaló que ha conocido casos de personas que incluso no han encontrado sus medicamentos para comprarlos, lo cual refleja que la situación es grave, pues cada vez son más los fármacos que no se están encontrando para los pacientes en general y no sólo para los de cáncer.

Preocupa a la iglesia la escasez de medicamentos.

“Conozco personas que no tienen los medicamentos necesarios para una enfermedad crónica que durante años encontraban, si no en los hospitales, en las farmacias ahí estaban sus medicamentos para ir sobrellevando su enfermedad y ahora no”.

El obispo de la Diócesis de Irapuato hizo un llamado a las autoridades a normalizar esta situación, pues son muchas las personas que cada vez más padecen por encontrar medicamentos para poder sobrellevar sus enfermedades.