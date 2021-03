Predisponen el desarrollo de zancudos

La Jurisdicción Sanitaria V comenzó con la nebulización en colonias de la zona este del municipio, las cuales habían presentado un aumento en la presencia del mosco Culex.

Para prevenir la aparición del mosco del dengue comenzarán con campañas de descacharrización.

El jefe jurisdiccional, Juan Jesús Martínez García, explicó que desde el 2015 han tenido mayor presencia de este zancudo particularmente en colonias que se ubican cerca de los cuerpos de agua que no han sido saneados, desazolvados o chaponeados, además la tira de basura o escombro está predisponiendo el desarrollo de estos zancudos.

Informó que en fraccionamientos como Arboledas de Ciudad Bajío están trabajando de manera conjunta con los habitantes para mantener limpias las viviendas y han detectado cuestiones en las que se deben trabajar.

“Hemos encontrado en esta colonia tinacos sin tapa que se convirtieron en criaderos de mosquitos, e incluso encontramos árboles adentro del tinaco. Estamos en comunicación con las diversas partes para realizar el saneamiento básico de los cuerpo de agua para que nos apoyen con quien corresponda y hacer el saneamiento antes de que lleguen las lluvias”.

El médico explicó que el mosco culex no es el mosco del dengue, sin embargo esto puede cambiar, por lo que mantienen una lectura diaria de las ovitrampas que manejan. Señaló que este mosco crece donde hay aguas negras,exceso de escombro o de hierbas. Dijo que el mosco ordinario suele andar en parvadas de grandes concentraciones, hace ruido cuando se desplaza y suelen mantenerse pegados a zonas calientes.

“A diferencia del mosco ordinario, el mosco del dengue no anda en parvada y sólo crece en áreas limpias no contaminadas, no hace ruido al desplazarse, se mantiene oculto y sale cuando comienza a oscurecer y se vuelve a esconder. El mosco del dengue tiene las patas pintas con una franja platinada, esa es una característica muy especial”, señaló.

Para prevenir la aparición del mosco del dengue y terminar con el culex, la Jurisdicción Sanitaria, con apoyo del gobierno municipal, estarán comenzando campañas de descacharrización, además el jefe jurisdiccional llamó a la población a continuar con el lava, tapa, voltea y abrir sus puertas y ventanas cuando pasen las nebulizaciones para tener un verdadero beneficio.