Precio del nopal se desploma por Covid-19

La pandemia por Covid-19 afectó a los productores de nopal de la comunidad de Valtierrilla quienes han sufrido pérdidas económicas esto originado por las nulas ventas del producto y por el bajo costo al que se los compran.

Guadalupe quien cultiva esta cactácea desde hace años aseguro que el nopal se les está quedando pues debido a la pandemia y a que de acuerdo a las restricciones para vender dentro de los mercados municipales el costal lo están pagando a 40 pesos.

Productores de nopal aseguran que todo ha subido por lo que la producción del nopal no ha subido

Ahorita están comprando el costal del nopal a 40 pesos por qué no hay venta, la gente no compra a veces sube y baja cuando vale no hay nopal en el campo se invierte más que lo que se gana.

La señora Guadalupe, quien se dedica a la siembra de nopal, asegura que no es buen momento para ellos como productores pues como no hay venta están pagando el costal a 40 pesos.

Otro de los problemas a los que se enfrentan es a la delincuencia pues por las noches personas de la misma comunidad aprovechan las noches para robar los nopales

La pasada temporada de cuaresma la cual representa la mejor época para la venta paso desapercibida pues debido a la pandemia todos los festejos se cancelaron .