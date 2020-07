Potenciará las inversiones en Guanajuato el T-MEC

La entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que reemplaza al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado en 1994, permitirá una mejor integración regional del hemisferio y un mayor desarrollo para el estado de Guanajuato.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raymundo Gómez García manifestó que hay un antes y un después en la fortaleza de flujos los comerciales, siendo el parteaguas la firma del TLCAN y ahora ratificado como T-MEC, con una visión mayormente integradora y potenciadora de las exportaciones en la balanza comercial.

El tratado entró en vigor este miércoles y regirá por 16 años, aunque tendrá una revisión cada seis. De haber acuerdo, se extenderá ,por otros 16, de lo contrario, los socios tendrán 10 años para resolver las diferencias antes de que expire.

El desarrollo y el atractivo para invertir que ha logrado el país y particularmente Guanajuato en los últimos cinco lustros se consolidó, dijo Gómez García, a raíz del tratado y ahora “se moderniza y se ajusta a las condiciones actuales de la globalización”.

Para Guanajuato, agregó, es muy positivo ya que le permitirá sostenerse como una de las mejores economías del país, atrayéndose más inversiones, no sólo de la industria automotriz sino de otras como la aeroespacial y la agroindustrial o la mentefactura.

Raymundo Gómez expresó que el sector empresarial ve con mucho optimismo esta etapa del tratado ya que permite que se visualice una más ágil recuperación de la economía en medio de esta pandemia del coronavirus que ha incidido de manera aguda en las economías internacionales.

“Debemos sostener el crecimiento que ha tenido el estado en los últimos 25 años y lograr que la integración de las cadenas productivas impulse la creación de nuevos empleos”, destacó.

Finalmente reconoció que, aunque la imagen de inseguridad en el estado incide en las inversiones, hay más bondades que saldos negativos. “Tenemos más no solo el negativo, no podemos decir que todo está bien y que no pasa nada, pero el estado brinda más cosas positivas sobre la misma violencia. Sigue habiendo inversión, llegando empresas, esa condición (los indices delictivos) no han sido un obstáculo”.