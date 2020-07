Posible sanción por no usar cubreboca

Debido a que el Covid-19 no ha dado tregua con el número de contagios en el Estado, el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez reveló que está en revisión jurídica la posibilidad de sancionar a quien no use el cubrebocas, pero resaltó que más que imponer multas debe de tratarse de conciencia social.





“Aquí hay dos escenarios, el primero, que pueda haber una sanción económica y el segundo la misma pandemia, ya que te enfermas o te mueres, ninguno de los dos son viables”, dijo, puesto que no pretenden sancionar, sino generar conciencia en las personas para que sean solidarios y se cuiden unos a otros.

“Ya está en revisión jurídica la posibilidad de sancionar a quien no use cubrebocas. Pero no se trata de sancionar. Porque la pregunta es reiterada ¿y con cuánto lo va a sancionar? Nosotros no tenemos facultades para sancionar, ni tenemos la intención”, manifestó el funcionario.

Durante la rueda de prensa virtual semanal, Luis Carlos Zúñiga Durán, director general de Protección contra Riesgos Sanitarios, abundó: “La sanción más dolorosa y más costosa es a la persona que se enferma. No se trata de la sanción. Tener a un ser querido intubado, con grandes posibilidades de perder la vida.

“Fijémonos menos en las sanciones. Pongámosle una barrera y ésa es el cubrebocas. Esto es un poco como tirar basura en las calles. Es difícil encontrar a alguien a quien hayan sancionado por tirar basura en la calle, pero ocurre, luego se tapan las alcantarillas y cuando vienen las lluvias, hay inundaciones.

“No va a ser posible estar vigilando a todo mundo”, concluyó sobre la pregunta reiterada de cuándo se va a sancionar a quien no use cubrebocas.

Zúñiga Durán emitió algunas recomendaciones que se deben de tomar en el transporte público para no contagiarse, como utilizar siempre cubrebocas, desde que se sube y durante todo el trayecto, evitar conversar con otros usuarios para que no se emitan gotas de saliva que se expanden en el aire, no hablar por teléfono celular, cuando se toque el área de pasamanos colocarse de manera inmediata alcohol en gel, abrir las ventanas de la unidad del servicio público para que se ventile y en la medida de lo posible utilizar lente de protección y caretas para evitar la transmisión de Covid-19.

No hay condiciones para reapertura de escuelas

Por otro lado, el Secretario de Salud informó que las condiciones no son óptimas para la reapertura de escuelas, por lo que se reunirá con la secretaria de Educación Yoloxóchitl Bustamante Díez para determinar si se da el regreso presencial el próximo 10 de agosto.

Agradeció el trabajo que realiza la Secretaría de Educación en capacitar a los profesores en los protocolos de prevención que deberán seguir al interior de las escuelas a fin de mantener un espacio seguro, que se implementará cuando haya condiciones de regresar a los planteles educativos y evitar mayor número de contagios, ya que hasta el momento hay 977 menores de 18 años infectados.