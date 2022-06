Por resolverse liberación de plazas para empleados transitorios en PEMEX

Las denuncias de desabasto de medicamentos, así como herramientas e instrumentos de trabajo, son cuestiones manejadas a beneficio de las dirigencias sindicales y no del trabajador, denunció Sergio Carlos Morales Quintana, Coordinador General del Frente Nacional Petrolero, en este sentido, Petróleos Mexicanos informó a través de un comunicado la entrega de más de 177 mil uniformes de trabajo y el reembolso de 160 mil recetas.

En este sentido, el Coordinador General del Frente Nacional Petrolero mencionó que de acuerdo a las denuncias por parte de los trabajadores de petróleos mexicanos ante la falta del equipo necesario para estar trabajando dentro de la empresa, se está en contacto con el sindicato de la sección 24.

“Ha habido mucha incertidumbre, por que se comenta que Pemex no está cumpliendo con los equipos de seguridad ni del mantenimiento, de eso hay cierta situación que es verdad, pero la otra situación es de que el mismo comité ejecutivo general de la sección 24 está manipulando a los mismos trabajadores y echando la culpa a Petróleos Mexicanos echándole la culpa de todas las inconsistencias que existen y accidentes que ha habido en todas las refinerías no solo en Salamanca (…) realmente Pemex siempre ha estado en la disposición de apoyar a la sociedad y a los municipios y mas como lo son los estados o los municipios como lo es Salamanca”, refirió.

Ante esta situación exhortó a los trabajadores a estar atentos a este tipo de señalamientos y a las acciones propias que realiza Pemex para atender las áreas de oportunidad que se han detectado en las seis refinerías; “si hay falta de equipo, no como lo están exagerando, no es que mienta el trabajador, ya que aquí tiene mucha culpa los dirigentes sindicales empezando por Ricardo Aldana Prieto, y secundándolo el sector general de la sección 24 que es Fernando Pacheco (…) aquí lo que hay es una controversia por que realmente no tenemos secretario general ya que Ricardo Aldana no es secretario general por que no tiene la toma de nota y está incurriendo a debilitar a la planilla o a la plantilla sindical diciendo que los culpables son Petróleos Mexicanos”.

En cuanto al tema de la liberación de plazas laborales, Morales Quintana mencionó que el director general Octavio Romero Oropeza, “está viendo lo de las 17 mil plazas que se espera dar a los trabajadores transitorios, nos dejaron un Pemex completamente destrozado por parte de las administraciones del PRI y el PAN, nos está constando trabajo que se pueden hacer las cosas ahora sí que bien hechas, el sindicato se ha dedicado a desprestigiar a la 4T en la cual gracias a Petróleos Mexicanos seguimos subsistiendo (…) hemos subido en productividad en muchas de las refinerías, pero es poco a poco aquí están mal informando a los trabajadores los mismo dirigentes sindícateles que actualmente son los que hemos tenido durante 30 años en la corrupción y en la impunidad”.

Entrega de uniformes y pago de recetas

En relación a la entrega de vestuario y calzado de los trabajadores se han distribuido 177 mil prendas a más de 29 mil trabajadores, proceso que se intensificará teniendo como meta cumplir el 100% en el mes de agosto para el resto de los trabajadores. El vestuario calzado y equipo de protección fueron certificados por laboratorios especialistas en el cumplimiento de la NOM-113-STPS-2009 y cuentan con opinión favorable de la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene, así mismo se han realizado reembolsos de más de 160 mil recetas.