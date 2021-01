¿Por qué Pepillo Origel está en el ojo de la prensa internacional?

El periodista de espectáculos, Juan José Origel, está en el ojo del huracán tras haberse aplicado la vacuna anticovid en Miami, Florida y compartirlo en sus redes sociales, pues el tema escaló a la prensa internacional que cuestiona el “turismo de vacuna” en Estados Unidos y hasta se dice está en riesgo de perder su VISA.

El conductor de televisión viajó a Estados Unidos el pasado 22 de enero, un día después, el 23, publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “Ya vacunado!! Gracias #usa que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad!!!” (sic).

Ya vacunado!! Gracias #usa que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad!!! 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/W8o5pMeW4X — Juan José Origel (@Pepillo_Origel) January 24, 2021

El posteo provocó alrededor de 6 mil comentarios, algunos a favor y otro en contra. Hubo quienes refrendaron el mensaje de que buscarán viajar con toda su familia al país de la barra y las estrellas para aplicarse la vacuna, algunos más de que si tuvieran el dinero y la oportunidad de hacerlo lo haría.

Sin embargo, hubo quien lanzó críticas y hasta calificativos como “gandalla” y “sinvergüenza” para reprobar que el exconductor de Ventaneando haya ido a Estados Unidos exclusivamente para vacunarse cuando residentes de la tercera edad con comorbilidades, no pueden acceder a la dosis. Incluso, fueron propios ciudadanos americanos quienes comentaron en su Twitter.

HAY GENTE ENVIDIOSA, RESPONDE PEPILLO ORIGEL

La respuesta de Pepillo Origel ante la polémica fue: "yo creo que hay gente envidiosa donde quiera, yo estoy bien, yo estoy agradecido, qué puedo hacer”, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México.

Ante las cámaras, explicó que "me dijo una amiga, mira inscríbete aquí, yo escribí después me llegó una cita, pero del jueves me llegó para el sábado. Tuve que arreglar todo y el viernes saliendo de 'Ventaneando' me fui para Miami. Llegué y me impresioné mucho porque no me lo imaginé y estoy muy contento (…) Y tengo que volver en 20 días o algo así. Y sabes que es lo más triste que seamos los mexicanos los que nos tiremos tanto, cuanta gente está esperando vacuna".

Además en sus redes sociales colgó mensajes que fueron considerados una respuesta directa las críticas que recibió.

PRESENTADOR MEXICANO BAJO FUEGO, DICE DIARIOS INTERNACIONALES

Con encabezados como “Presentador de televisión mexicana “bajo fuego” después de ir a Florida para recibir la vacuna Covid” y “Anfitrión de televisión, 73, criticado por “egoísmo” después de haber viajado a Miami para recibir la vacuna Covid”, el caso de Juan José Origel llegó a portales de Fox News, Daily Mail o el New York Post.

Sobre el tema, el diario Daily Mail habló con Jason Mahon, vocero del Departamento de Salud de Florida, señaló que "está prohibido que una persona venga un día para recibir la vacuna y se vaya al siguiente", incluso dijeron desconocer cómo pudo conseguir una cita.

El diario agregó la postura de un cirujano de Florida, Scott Rivkees, que criticó el turismo de vacunas, “es abominable, la gente no debería volar aquí para vacunarse y salir volando”.

La prensa rescató la respuesta de una mujer que dijo: “soy madre, tengo dos hijos, pago impuestos, he estado trabajando durante la pandemia y resulta que los turistas reciben la vacuna. ¡Qué pena!, lo que abrió el debate sobre el “turismo de vacunas”, incluso se dice que el periodista mexicano podría perder su visa y hasta recibir una multa de 15 mil dólares.