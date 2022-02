Por orden de un juez desalojan a ocho familias

Paracaidistas ubicados en Prolongación del Bosque, fueron desalojados de sus viviendas tras perder un litigio judicial; luego de vivir por más de 40 años en un predio que señalaron es propiedad del municipio.

Desalojan a 8 familias

Ocho familias, fueron desalojadas la mañana de este martes de las viviendas ubicadas cerca de la avenida Faja de Oro; de acuerdo a los afectados estas acciones se realizaron luego de que un juez emitiera un fallo para que las personas fueran retiradas del terreno.

Las personas desalojadas aseguraron que tienen más de 40 años viviendo en el lugar y señalan que no se trata de una propiedad privada pues se encuentran en terrenos donde anteriormente se ubicada el canal de riego.

Uno de los afectados, quien por seguridad prefirió omitir sus generales informó “hace unos años el señor Ludovico Vidal, con engaños nos quiso reubicar sobre la diagonal para él poder tomar posesión de este terreno y aquí anteriormente pasaba un canal (…) entonces con engaños nos hizo firmar un papel de qué nos iba a donar el lugar, pero no, la demanda llegó hace 15 días y ahorita les estoy pidiendo que me muestran la orden de desalojo y me dicen que no pueden que hasta que ellos terminen de hacer su trabajo”

Afectados aseguran que se actuó de mala manera

Mientras las familias comenzaban a retirar sus viviendas, construidas en su mayoría a base de láminas y madera, lamentaron el desalojo y aseguraron que la persona que asegura ser propietario del predio actuó de mala manera.

Cerca de 50 personas entre las que se encuentran adultos mayores y niños ahora buscan un lugar donde poder reubicarse para construir sus viviendas.