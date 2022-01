Por manda o por gusto, peregrinos caminan rumbo a San Juan de los Lagos

Desde hace 30 años el grupo Cuerpos y Raíces camina desde la Ciudad de México hasta la Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos; este 2022 a pesar de las peticiones para no realizar peregrinaciones, un grupo de 30 personas movidas por la fe caminaron por Salamanca, con el único objetivo de visitar a la virgen y agradecer por los milagros recibidos.









“Venimos con mucha fe, ahorita somos un grupo de 30 personas los que venimos caminando y en camionetas, muchos hermanos no quisieron venir por la situación y por las recomendaciones que hicieron; nos decían que no nos iban a dejar pasar, pero no ha pasado nada de eso, las puertas han estado abiertas al peregrino” explicó María quien tiene 30 años caminando hasta San Juan de Los Lagos.

Por manda o por gusto los peregrinos salieron desde el 5 de enero desde su ciudad natal, con el firme objetivo de llegar hasta San Juan de los Lagos, un día después del dos de febrero.









“Muchos vienen por manda, muchos vienen por gusto, porque queremos dar las gracias a la Virgen, pedirle por nuestras enfermedades y por todo lo que está pasando (…) el año pasado caminó un grupo pequeño pero no los dejaron llegar, los regresaron en Silao, ahora tenemos toda la fe de poder llegar hasta la Catedral” explicó.

A su paso por Salamanca, este grupo de peregrinos pernoctó a un costado de Casa de la Cultura ubicada en Leona Vicario y salieron durante la mañana de este sábado rumbo a Irapuato donde pasarán la noche.









Al respecto, la Dirección de Protección Civil informó que en los últimos días han pasado por el municipio un promedio 85 peregrinos pertenecientes a diferentes grupos; algunos de ellos se observaron descansando en la comunidad de Valtierrilla y en otros puntos del municipio.

La dirección indicó que se les ha brindado el apoyo para que crucen por los diferentes distribuidores viales y en caso de que se presente un grupo mayor de peregrinos se les estará brindando abanderamiento a su paso por la ciudad.









Cabe destacar que aunque la Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, informó que por la variante Ómicron permanecerá cerrada durante la fiesta de la Candelaria 2022,se espera que lleguen a pasar grupos de hasta 50 personas en los próximos días.