Por las nubes tomate y jitomate

A altos precios se comercializa el tomate y jitomate los cuales han alcanzado hasta los 35 pesos; amas de casa aseguran ser las más afectadas ya que estas verduras son de primera necesidad.

Según vendedores de verduras el jitomate se está ofreciendo entre los 30 y 34 pesos, incremento que se le suma al del tomate de hoja el cual llego a estar hasta en 40 pesos, sin embargo esta semana ya se puede encontrar entre los 28 y 32 pesos.

José vendedor de verduras comento “la caja de jitomate la compramos en 900 pesos subió mucho hay veces que no la venden en 400 o 450 y en el tomate verde no sabemos por qué el aumento, hay ocasiones que es por el frio pero ahora ya tiene días que no ha hecho tanto”

Martina quien es ama de casa y quien acostumbra usar el jitomate y tomate para preparar sus alimentos menciono que este aumento les perjudica por que con ese dinero en otras ocasiones se pueden comprar hasta 3 kilos de los mismos productos.

jitomate se está vendiendo entre 30 y 34 pesos / Fotos: Sanjuana Medrano / El Sol de Salamanca

“Está muy caro el tomate y jitomate con lo que cuesta ahorita no puedo comprar ni un kilo solo me llevo 2 o 3 para lo que vaya hacer de comer, el tomate costaba 6 pesos ahorita ni he comprado por qué o compro una cosa o compro otra “comento.

Es si como las amas de casa esperan que esto precios no duren por más tiempo ya que su bolsillo es el que lo reciente y tienen que dejar de comprar otros alimentos para poder comprar estas verduras.