Por concluir primera etapa de rehabilitación del puente Obregón

A pesar de los rezagos presentados en la rehabilitación del puente obregón, la Dirección de Obra Pública concluirá la primera etapa a finales del presente mes la cual constará en la remodelación de parapetos y guarniciones.

La remodelación del puente obregón, se dio a conocer por parte de la Dirección de Obra Pública municipal en el mes de diciembre, la cual tendrá una inversión de 1.7 millones de pesos, en donde a sus 41 años de su construcción no se le había realizado ninguna intervención.

Roberto Muñoz Robles, titular de la dependencia de Obra Pública, comentó que esta primera etapa de rehabilitación del puente Obregón constará de la rehabilitación de los parapetos y las banquetas, las cuales se pretenden terminar a finales del presente mes.

“Estamos en esta primera etapa, en la cual estamos ejecutando el parapeto y banquetas nuevas, este contrato estaba para terminarse el 15 de marzo, pero todavía estamos en proceso, tuvimos seis días de desfase, pero nuestra idea es en este mes tener terminado esta primera etapa; vamos bien, el 31 debemos tener terminado la primer etapa; el desfase lo tenemos porque nos encontramos con instalaciones de Telmex y CMAPAS, donde tuvimos unas reuniones con ellos y tomamos medidas para poder dejar las instalaciones ahogadas”, explicó.

Muñoz Robles, enfatizó que este tipo de obra será para mejorar la imagen del municipio, a su vez piden a la ciudadanía a tener paciencia, en lo que se realizan estas obras de rehabilitación. Además, puntualizó que han sido víctimas de robos de señalética.

“Otra cosa que nos ha generado atrasos es que nos han robado el señalamiento, el cual lo dejamos por protección y se lo roban, y estaremos luchando con ello, qué más quisiéramos que no se presentaran este tipo de actos, pero le echamos ganas, ya tenemos unas barreras protectoras y eso nos ha generado también los atrasos, porque si no tenemos el señalamiento no podemos continuar, prácticamente vamos a darle la recia para tener terminada la primera etapa”, enfatizó.

El Director de Obra Pública municipal detalló que a finales de mes y con el término de esta primera etapa la ciudadanía que se traslada a pie tierra, ya podrá utilizar las guarniciones del puente obregón.