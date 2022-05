Pónganse a trabajar, pide Diego Sinhue a aspirantes a candidaturas

SALAMANCA, Gto. (OEM-Informex). El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, envió un mensaje a quienes tengan aspiraciones políticas rumbo a 2024: si tienen un cargo público, que trabajen, pues tienen hasta septiembre de 2023 para que sean sus resultados los que hablen y les den la posibilidad en pensar en buscar una candidatura para contender en las elecciones.

El mandatario estatal pidió a los aspirantes a candidatos no comer ansias y dar resultados.

En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dejó en claro que él no buscará la candidatura a la presidencia de la República, a pesar de que ha sido uno de los perfiles que en las últimas encuestas ha mejorado sus números de aceptación.

Diego Singue Rodríguez Vallejo aseguró que todo mundo tiene el legítimo derecho de aspirar a conseguir alguna candidatura, pero dijo que la mejor manera para poder lograrlo es que el trabajo y los resultados de cada persona sean lo que hablen, para poder ser tomados en cuenta, porque señaló que hay muchos que quieren llegar a conseguir una candidatura, pero no todos podrán lograrlo.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato.

“Yo lo que diría es un consejo a los que quieren o suspiran: si tienes un cargo público, el que sea, y aspiras a otro cargo público, el que sea, dedícate y concéntrate en tu cargo público, porque lo único que te va a ayudar a progresar o avanzar en una carrera política son los resultados de tu trabajo; no es la grilla, no es la exposición mediática, no son las reuniones, si te concentras en hacer bien tu trabajo, en el cargo que tengas, vas a poder aspirar a un nuevo cargo; si no, la ciudadanía te lo va a reclamar, porque estuviste en un cargo y no hiciste más que aprovecharlo de trampolín y eso es lo que a la gente le cae gordo; en cambio, a alguien que hace su trabajo bien, la propia ciudadanía le reconoce la posibilidad de aspirar, entonces yo lo que les diría es que no coman ansias de novilleros, trabájenle duro, esfuércense y eso va a ser posible”, dijo el mandatario estatal.

Rodríguez Vallejo señaló que, de acuerdo con los tiempos electorales, el próximo proceso iniciaría en septiembre de 2023, entonces quienes tengan aspiraciones, tienen poco menos de un año y medio para que su trabajo y sus resultados hablen por ellos, para ser tomados en serio tanto por el partido al que vayan a representar, pero particularmente por la ciudadanía.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que se debe consolidar la alianza entre PAN, PRI, PRD y MC de cara a 2024.

Incluso, puso como ejemplo su propia experiencia, pues dijo que tres años antes de la elección de 2018, muy pocos conocían quién era en ese entonces Diego Sinhue, pero su trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social le permitió no sólo ser reconocido, sino ser el candidato que a la postre se convirtió en gobernador del estado.

“Lo que yo hice fue en concentrarme en generar la estrategia Impulso Social y dar resultados y se dio de manera natural este tema, porque si nos vamos tres años antes de que fuera la gubernatura, yo ni estaba en el escenario, nadie sabía quién era yo, ni que yo fuera a ser el candidato, sonaban otros nombres y hoy puede pasar lo mismo, entonces no hay que comer ansias, que hagan su trabajo y su trabajo hablará bien por ellos”.

No me interesa la candidatura presidencial

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que en esta ocasión no aplicará la frase de “ni me encarto ni me descarto” con la que manifestó sus intenciones en 2017 de contender por la candidatura a la gubernatura, pues desde este momento confirmó que no buscará participar en las elecciones de 2024.

“Hoy sí te digo con toda claridad que me descarto, yo no tengo la intención de buscar la presidencia de la República, estoy concentrado y seguiré concentrado en Guanajuato, me interesa cerrar bien la administración, dejar buenas cuentas a los guanajuatenses, cumplir y a lo que sigue, irme a mi vida privada”, dijo el mandatario estatal.

Y es que a pesar de que el dirigente del PAN, Marko Cortés, o el propio presidente Andrés Manuel López Obrador han señalado como un perfil candidateable a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el mandatario guanajuatense fue enfático y dijo que no está dentro de sus planes personales.

“No está en mi plan de vida, sinceramente, yo hice un compromiso con los guanajuatenses, ser gobernador sólo se puede una vez en la vida, hay que aprovecharlo al máximo y yo estoy concentrado ahorita en eso”.

La lista de Diego

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo manifestó que contrario a lo que se piensa, la oposición integrada por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano sí tiene perfiles para contender en alianza e incluso develó algunos nombres que desde su óptica podrían ser los abanderados para 2024.

“Hay muchos de todos los partidos y de los no partidos, del PAN está Vila, que es un gran gobernador y está muy bien calificado; si el PAN gana en Tamaulipas, Cabeza de Vaca se va a posicionar también: (Mauricio) Kuri está haciendo muy bien las cosas en Querétaro; gobernadores como Martín (Orozco, de Aguascalientes), que está por salir, o Pancho Domínguez, que ya salió; ahí está Santiago Creel, que quiere; está Ricardo Anaya, que no quita el dedo del renglón; mujeres como Margarita Zavala y Lily Téllez, Maru Campos, gobernadora de Chihuahua”.

Pero no sólo enlistó perfiles del PAN, pues del PRI dijo que “está Enrique de la Madrid, que está levantando la mano; está el gobernador Alfredo del Mazo, está (Miguel Ángel) Riquelme de Coahuila; de Movimiento Ciudadano puedo decir que está (Enrique) Alfaro, está Luis Donaldo Colosio; el PRD tiene también, están Los Chuchos, estos personajes históricos que podrían levantar la mano y de la sociedad por supuesto que va a haber, hay exrectores, hay gente de la sociedad civil que está levantando la mano y no hay que descartar a nadie”.

Para Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, más que una marca política, lo que se necesita para 2024 es un proyecto que una a los partidos y se demostró con la Reforma Eléctrica, que si éstos hacen alianza con la ciudadanía, se puede derrotar a Morena y a sus aliados.

“Hoy se necesita un proyecto más grande que un partido, hoy hay una coalición que se está buscando crear y hoy los candidatos que surjan tienen que salir de la ciudadanía, más que de los partidos, tiene que haber un movimiento fuerte de la clase media que proponga candidatos frescos y no utilizar el interés de un partido, sino del interés común y creo que por ahí va a surgir el tema”.

Además, señaló que no se debe caer en el error que se cayó antes de 2018, en donde los partidos dejaron de escuchar a la ciudadanía y eso lo supo capitalizar muy bien Morena, aunque dejó en claro que en Guanajuato sí se ha sabido trabajar con la ciudadanía, por eso ese proyecto no permeó.

“En Guanajuato sí hemos escuchado a la ciudadanía, por eso aquí no encontró eco ese discurso, porque hemos combatido a la pobreza, porque hemos combatido a la corrupción, porque hemos hecho grandes instituciones y yo creo que por eso hay que seguir pensando como partido, más que en la crítica a un gobierno, en enseñar que sí hay de otra, que hay gobiernos que lo pueden hacer bien”.

Relación con la 4T ya mejoró

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo también compartió que la relación que actualmente tiene el gobierno de Guanajuato con el gobierno federal mejoró mucho que lo que se vivió en la primera mitad del sexenio y lo atribuyó a la intervención del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

“Ha mejorado muchísimo, la llegada de Adán Augusto ha sido fundamental, él fue nuestro compañero gobernador, entonces conoce las carencias de los gobiernos estatales y nos ha abierto mucho la puerta a todos, en particular a Guanajuato, ha sido un gran aliado, nos ha abierto muchos las puertas con el presidente, ha sido una gran relación y yo estoy seguro de que vamos a cerrar con el presidente la relación”.