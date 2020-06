Podría haber sobre demanda en escuelas públicas por crisis económica

Ante la crisis económica, es probable que alumnos de escuelas privadas no regresen a este sistema. Un reflejo de este cambio, reencauzado hacia instituciones de educación pública, es la disminución en las inscripciones en escuelas particulares para el próximo ciclo escolar.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Podría llegar el aguacate hasta 70 pesos el kilo

La presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Teresa de Jesús Castellanos Vázquez explicó en los padres de familia prevalece la incertidumbre ante el regreso a clases.

Ante esto no están inscribiendo a sus hijos en las escuelas particulares ya que no tienen certeza de las fechas y no están dispuestos a pagar colegiaturas.

“Esto es un reflejo de la difícil situación económica de muchos padres, los cuales en este momento no pueden elegir otra opción educativa”, dijo Castellanos Vázquez.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Intensifican inspecciones sanitarias en expendios de pescados y mariscos

Por su parte en las escuelas privadas y de acuerdo a lo expresado por directores de estas instituciones señalaron estar atravesando por dificultades.

“Estas instituciones están enfrentando la disminución en las inscripciones para nuevo ingreso, además de que en muchas de ellas se han realizado acuerdos para aplicar descuentos, por lo que en este momento mucha escuelas están sacrificando crecimiento y buscan sobrevivir, además que los apoyos han sido nulos”, señaló la presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia.

Explicó que buscan ser vínculo entre padres y maestros por lo que sondean estrategias, acuerdos y soluciones.

Enfatizó que la pandemia ha sido una oportunidad de revisar procesos educativos y soluciones para que la educación se dé, de manera integral, asimismo buscan escuchar a los dos polos, padres y maestros para entender a los retos que se están enfrentando.