Plataformas virtuales, nuevo modo educativo

Ante el inicio de las clases virtuales los estudiantes se enfrentan al uso de plataformas educativas, situación que, para muchos será única, pues nunca antes han llevado este método de enseñanza.

Las plataformas virtuales son programas que permiten hacer tareas, organizar contenidos y actividades dentro de un curso, tener un seguimiento de trabajo durante el curso, resolver dudas y crear espacios de comunicación, así como evaluar los progresos de los alumnos.

Andrea iniciará la secundaria y será la primera vez que maneje una plataforma educativa ante esto dijo : “nunca había usado una plataforma para estudiar me han dicho que puedes hacer clases por video y eso me agrada porque a las clases por televisión no se les entendía, además si es lo más cercano a un aula presencial creo que me gustará porque podré ver a mis compañeros y maestros”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Ofertan 400 empleos a los irapuatenses





Deportes Campeón de Los Soles llega al Club Jaguares Jalisco

Las plataformas educativas intentan parecer las condiciones de aprendizaje que se generan en un aula.

Aunque cada plataforma puede presentar diferentes características, lo habitual es que permitan la interacción de alumnos y profesores

Guadalupe Silva profesora explicó que algunas de las plataformas educativas que más se estarán utilizando este ciclo escolar son Classroom, Edmodo, Teams o Zoom pues son muy nobles de manejar y proporcionan los elementos primordiales para que haya un buen trabajo escolar.