Planteles privados, sin definir regreso

El Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, aseguró que hasta el momento ninguna escuela privada en el estado ha informado sobre sus intenciones para reanudar clases a partir del próximo martes.









Además, de acuerdo al protocolo del Semáforo Estatal de Reactivación Económica, los establecimientos que estén autorizados para abrir nuevamente, primero deben cumplir con la presentación de un programa sanitario, el cual tampoco ha sido presentado por las escuelas del estado.

Daniel Díaz Martínez explicó que aunque es un interés genuino el que mostró la Asociación Nacional de Escuelas Particulares para querer regresar a las aulas, aún no es tiempo para hacerlo, al menos no en el estado; no obstante, dijo que seguirán tocando el tema en conjunto con la Secretaría de Educación del Estado, con la cual precisamente están llevando a cabo la elaboración del protocolo y programa para un regreso a clases de manera segura.

“Después de esta oleada tan importante que tuvimos y que le costó la vida a muchas personas y donde también hubo niños, entonces tenemos que esperar a que exista un escenario muy seguro”.

Daniel Díaz Martínez | Secretario de Salud de Guanajuato.





“Para nosotros es un momento de planear el regreso a clases, no hemos puesto una fecha como tal, como bien lo comentó el gobernador, pues después de esta oleada tan importante que tuvimos y que le costó la vida a muchas personas y donde también hubo niños, entonces tenemos que esperar a que exista un escenario muy seguro.

“Ojalá las personas no se confundan, estamos todavía a la espera de ver cómo es el comportamiento en los próximos días de la curva epidemiológica, que no haya un repunte, que no haya un incremento y comprendemos este interés genuino que tienen las escuelas de regresar a clases, pero no es momento aún”, dijo el secretario de Salud de Guanajuato durante su participación diaria que tiene en la televisora estatal de TV4, donde informa el panorama epidemiológico del estado.

El Secretario de Salud de Guanajuato expuso que en estos momentos se hace importante la llegada de más vacunas, pues con ello se podría pensar incluso en aplicarlas a maestros, pues aún en menores de 16 años se sigue estudiando la pertinencia científica de ello.









“Si tuviéramos la vacuna podríamos comenzar a vacunar a los maestros para que ellos pudieran regresar a las aulas.

La vacuna no se puede aplicar en estos momentos en menores de 16 años, no hay la suficiente información para poder aplicarla ahí, pero sí proteger a los profesores, pero estamos totalmente supeditados a tener la vacuna”.

Daniel Díaz Martínez aprovechó para exhortar a la población guanajuatense a no relajar las medidas sanitarias, para que el regresa a clases pueda hacerse pronto y seguro.

“Ojalá todos podamos colaborar para que pronto podamos tener un escenario más seguro, para que incluso el semáforo pase a amarillo o verde y eso va a depender de todas y todos nosotros y entonces podremos tener un escenario para que los niños regresen a la escuela y hay que analizar también qué grupos, qué edades pudieran regresar antes, los más grandes, los más chicos y en eso estamos trabajando”.