Plantearán estrategias de seguridad en el municipio

La Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, encabezada por el regidor Juan Ortega Gasca, se reunirá con el comandante de Seguridad Pública Municipal para plantear estrategias de seguridad.

Realizarán acompañamiento en diversas comunidades y colonias del municipio salmantino.

Derivado de los diversos hechos de alto impacto que se han suscitado en el municipio salmantino, en el cual causó la molestia y el miedo de la ciudanía, luego de que se presentara la ejecución de cinco jóvenes y una mujer adulta en la comunidad de Barrón el pasado 6 de junio.

Te puede interesar: Participa Salamanca en foro se seguridad vial

En este sentido, el regidor Juan Ortega Gasca, quien preside la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, sostendrán una reunión en los próximos días con el coordinador Alejandro Flores, para tratar los diversos temas de la planeación de estrategias de seguridad.

“En la parte de seguridad, en la próxima semana nos vamos a reunir con el coronel y definir las estrategias que se están siguiendo, de alguna manera ver cómo se estará dando el acompañamiento a todas aquéllas comunidades, ya que con la presencia municipal no alcanza, y entonces apoyarnos con Guardia Nacional y Ejército Mexicano”, explicó.

Ortega Gasca detalló que la comisión se recibe un informe trimestral, el cual es impartido por parte del gobierno estatal, en donde se les dará acompañamiento y trabajo. Además también se espera que con la llegada de los elementos del ejército se puedan distribuir en el municipio.

Se buscarán blindar el municipio las veinticuatro horas en conjunto con Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Municipal.

“Esa es la parte en que no nos vamos a reunir para ver cómo va a ser la distribución, como serán los rondines, nosotros queremos cubrir las veinticuatro horas y de qué manera se dividirán, pero también de qué manera se coordinarán, porque no tiene caso que estén aquí si no están coordinados con la Guardia Nacional y Policía Municipal”, enfatizó.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Ante ello, el regidor finalizó que estas acciones las tendrá que dar a conocer el coronel Alejandro Flores, las cuales se tienen que dar a conocer a la Comisión de Seguridad.