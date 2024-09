Plantación masiva de maguey no es negocio en Guanajuato

Irapuato, Gto. (OEM).- La plantación masiva de maguey en el estado ya no es un negocio redituable, así lo dijo el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural del estado de Guanajuato, Paulo Bañuelos Rosales, quien destacó que este fenómeno además ha afectado al medio ambiente, debido a que esta planta atrae plagas que infectan el suelo.

En entrevista, explicó que son 60 mil hectáreas de maguey plantadas en todo el estado y al menos la mitad de éstas no tienen una venta de este producto.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural aseguró que si bien existe una afectación en las tierras donde se cosecha el maguey, el gobierno estatal se ha preparado para atacar esta problemática para evitar que siga avanzando.

"La piña que está abajo del maguey es una piña que tiene muchos azúcares y nutrientes, esto se ha vuelto un beneficio para una plaga, que se llama el picudo, y que viene a afectar el suelo y nos deja un problema sanitario, pero estamos preparados también para entrar en acción para que no tengamos ese problema".

Compartió que en el municipio de Romita ya existe abandono de hectáreas por tierras infectadas por la piña del maguey, además de que el precio por kilo ha bajado considerablemente, ya que anteriormente se vendía a 36 pesos, lo que ha dejado claro que la plantación de esta planta no trae beneficios.

"Me reportaron unos de Romita que ya están abandonados como unas cinco o 10 hectáreas, pero ojalá repunte lo que es el precio del kilo de la piña del maguey para que los compren y cuando menos que no pierda el productor y que no nos deje ese problema en el campo, eso no es factible, si la están vendiendo, pero la están vendiendo 3.50 por kilo".

Informó que de las 60 mil hectáreas de maguey en el estado de Guanajuato, 30 mil de éstas no tienen oportunidad de vender este producto debido a que no hay denominación de origen.