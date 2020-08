“Plan Juntos” llega a familias vulnerables

El impacto social del Programa Alimentario “Plan Juntos” ha permitido llegar a las familias de más escasos recursos en el marco de la pandemia del Covid-19, enfocado en el principio humanitario de atender primero a los pobres, informó la directora general de Desarrollo Social y Humano, Laura Cecilia Zermeño Vázquez.

Bajo esta política de desarrollo social, el Gobierno Municipal ha entregado a la fecha 114 mil raciones de alimento en las zonas urbana y rural protegiendo particularmente a los sectores más vulnerables, en el marco de esta contingencia sanitaria.





Esta iniciativa puesta en la agenda del Gobierno Municipal en sinergia con la sociedad civil fue prevista de manera afortunada frente a la pandemia del Covid-19 y la crisis económica que se generó en consecuencia.

La emergencia sanitaria generó un enfoque solidario de atención a las comunidades más vulnerables golpeadas por la fuerte depresión en la planta laboral que generó un crítico desempleo.





“Las familias no tenían alimentos y no podían salir por la cuarentena y por lo tanto no podían preparar la despensa que se les hacía llegar”, dijo Zermeño Vázquez.

Fue de esa manera, explicó, que la alcaldesa, Beatriz Hernández en forma coordinada con el Ejercito Mexicano a través del Plan DMN III logró consolidar este trabajo con puntos de acceso a alimentos calientes, “muy similar a los comedores comunitarios”.





Los alimentos se les proporcionan en el lugar y los beneficiarios se retiran a sus domicilio bajo el cumplimiento de los protocolos sanitarios.





Explicó la funcionaria que se inicio con donaciones de empresarios, sociedad civil y funcionarios municipales a través de DIF con donaciones en especie y en efectivo deducible de impuestos.





El menú que es variado ha estado cambiando, sin embargo básicamente se les despachan raciones equilibradas y nutritivas como pollo, pescado, carne de puerco, sopa de arroz, frijoles guisados, queso panela, tortillas agua fresca así como palanquetas de amaranto o cacahuate.





El Plan inicio el 7 marzo con seis puntos de distribución urbanas y 600 raciones diarias en cada punto: Centro Comunitario El Molinito, Centro Cívico, San Pedro DIF, La Cruz, San José y Barlovento, sin embargo después de casi dos semanas “la necesidad seguía” y tuvo que continuarse con el programa.





La directora de Desarrollo Social señaló que del 17 mayo a la fecha son 12 puntos de distribución que atienden de manera simultanea seis en zona urbana y seis más en la rural. “Aquí son mil 500 raciones diarias”.

En la zona urbana los lunes se hace la entrega en El Molinito; el martes en el Kinder Felipe Ángeles; el miércoles en San Pedro; el jueves en La Cruz; el viernes en Barlovento y el sábado en San José. En el medio rural “la gente es comprensiva y ellos mismos van diciendo donde esta la necesidad y vamos cambiando además de las demandas que siguen naciendo”, dijo.





Del 17 mayo al 20 junio se atendió el lunes en Cerro Gordo; el martes, en Valtierrilla; miércoles en Cárdenas; jueves, Los Prietos; viernes, el Xoconoxtle y el sábado en Loma de Flores.





Del 22 junio al 18 julio, dijo, se atendieron San Bernado, San José de Mendoza, El Nacimiento, Valencia de Cerro Gordo en periodos quincenales. Callejones y Granados con la misma periodicidad y los viernes y en Oteros. Los sábados en Loma de San Antonio y en La Capilla.









Del 20 de julio a la fecha, los lunes en El Socorro y El Divisador cada quincena, los martes en San José de Mendoza; los miércoles en San Bernado y Zapote Palomas; los jueves en Las Tinajas y los viernes en Callejones y Granados, otro viernes en Oteros y los sábados en Loma de San Antonio y La Capilla.





Expresó que “a partir de esta semana se inició el martes en El Estanco que es uno de los puntos geográficas más necesitados. La gente acudió con mucho interés”.

Destacó que además de estos puntos fijos de distribución se están atendiendo casos especiales con 79 porciones diarias de lunes a sábado. “Aquí llevamos alimentos a personas solas, viejecitos abandonados, vendedores ambulantes de chicles, raspados y fósforos en el mercado llevándoles diario a su domicilio”.





Se atiende además tres veces semana al asilo de ancianos y diariamente en Hospital General se dan 20 porciones para alimentar a familiares de pacientes Covid-19 y se llevan 30 raciones por semana a un anexo de jóvenes adictos a las drogas.

Finalizó al decir que en total existe un apoyo humano de casi cien persona lideradas por la alcadesa Beatriz Hernández que lleva alimentos a quienes más lo necesitan.