Plaga de mosquitos afecta a deportistas

Derivado a que las instalaciones de Unidad Deportiva Sur han sido ocupadas por el Ejército Mexicano, algunos deportes que se practicaban en ella se trasladaron a las instalaciones del Ecoparque.

Sin embargo, en los últimos días se ha presentado una plaga de mosquitos que les impide a los niños deportistas realizar sus actividades de manera segura, fueron los mismos padres de familia quienes denunciaron esta situación e hicieron un llamado a las autoridades para reabrir las instalaciones deportivas.





Plaga de mosquitos en Ecoparque no deja hacer actividades.





La señora Alejandra Pérez comentó, que desde que realizan las actividades de hockey sobre pasto en las instalaciones del Ecoparque los niños y adultos que van sufren de la plaga de mosquitos pues pese a estar en movimiento son picados por los insectos.

La proliferación de los mosquitos ha sido un gran problema para las personas que a diario visitan las instalaciones del Ecoparque pues se han tenido días en que los enjambres de insectos no dejan realizar las actividades.

Desde principios de agosto los diferentes clubs deportivos que realizan sus actividades en la Deportiva Sur buscaron como opción el Ecoparque donde usan pequeños espacios para practicar sus disciplinas, sin embargo, luego que el nivel del río Lerma comenzara a descender la proliferación de mosquitos les complicado hacer sus prácticas.





Visitantes de Ecoparque se quejan de la plaga de mosquitos.





El señor José Luis Vázquez expresó, “es muy molesto para los que venimos a practicar algún deporte, pues los mosquitos son muchos y luego ni con el repelente dejan de picar, por ello pedimos que se haga algo al respecto, pues ya tenemos dos meses que no podemos hacer nuestras actividades en la deportiva sur y la verdad allá no había tanto mosco no sabemos si aquí es por el río o porque hay mas áreas verdes.”