Piden taxistas regular servicios de transporte por plataforma

Ante la falta de regulación de los servicios de transporte de alquiler por plataforma, representantes del servicio convencional de taxi consideraron que existe un nicho de competencia desleal, debido a que se han detectado a dos o más unidades prestando el servicio con el mismo registro, lo que representa un peligro para los usuarios, consideró Alfredo Sánchez Almanza, representante del sitio Bellavista.

“Seguimos teniendo la preocupación, porque no está completamente reglamentado y, de lo poco que está reglamentado, no se está llevando a cabo la inspección y la supervisión, no estamos en contra, tenemos que saber que los tiempos van cambiando, tenemos que ir mejorando los servicios y el transporte, pero también no creemos que sea conveniente que haya un exceso de competencias desleales, cada quien debe tener su reglamentación de cómo debe de trabajar, estamos muy en contra de que cualquier persona vaya a solicitar la plataforma, en el sentido que los transportistas sólo podemos tener una concesión y ellos pueden tener más de dos unidades”, refirió el transportista.

En Salamanca prestan el servicio de taxi convencional alrededor de 750 unidades.

En cuanto al panorama para el primer trimestre del año, reconoció que no pinta diferente al de 2023, ya que aún no se ha visto reflejado el incremento al salario mínimo, ya que la inflación y alza de precios en productos de la canasta básica absorben los recursos de la clase trabajadora; “de qué nos sirve que nos incremente un poco, incluso el costo de la dejada, si todavía no estamos en el costo adecuado y los insumos y el mantenimiento ya subieron un 60%, sabemos que todo eso tenemos que ir equilibrando, creo que este año, aunque sea poco, pueda ser mejor que el año pasado y ya con eso vamos trabajando”.

