Piden suspender regreso a clases

Teresa Paulino San Germán, presidenta de la Alianza de Maestros de Guanajuato, dijo que las autoridades educativas federales aún están a tiempo de revertir la decisión de generalizar el regreso a clases, ya que dijo en la entidad hay planteles que están en condiciones precarias y pese a ello han recibido a los alumnos quienes no han podido acceder a una educación digna por el mal estado de la infraestructura educativa.

Destacó que durante la primera semana del regreso a las aulas se han enfrentado a diversas problemáticas, pues no solo ha afectado el robo de mobiliario sino que no ha sido posible el retorno de todos los docentes, ya que hay un sector de ellos que son vulnerables ante la contingencia sanitaria y por eso no han podido atender a sus grupos.





Reprueban maestros regreso en escuelas deterioradas.





“Nosotros hacemos un llamado a no generalizar el regreso a clases, creemos que más bien se debe analizar cuál es la realidad de cada escuela y de ahí determinar cuáles están en condiciones de regresar y cuáles no, porque es evidente que no todas las escuelas tienen el mobiliario adecuado”.

Dijo que el regreso a las escuelas ha puesto en evidencia que es erróneo el retorno generalizar el retorno de estudiantes, pues no existen las condiciones y los niños, niñas y adolescentes merecen disfrutar de aulas en perfecto estado.

Manifestó que los planteles que carecen de la infraestructura adecuada deben ser rehabilitados y además se les debe dotar de recursos suficientes para que se dote de servicios básicos como agua potable, drenaje y energía eléctrica.





La Secretaría de Educación Pública (SEP) aún está a tiempo de revertir la decisión de generalizar el regreso a clases, ya que en la entidad hay escuelas que están en condiciones precarias.





Refirió que otro de los rubros importantes es la aplicación de las segundas dosis de vacuna a los docentes y la inoculación de los estudiantes, pues aunque se tengan estrictos protocolos sanitarios habrá riesgo de contagio si la mayoría de la comunidad educativa no está protegida ante Covid -19.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aún está a tiempo de revertir la decisión de generalizar el regreso a clases, ya que en la entidad hay escuelas que están en condiciones precarias y pese a ello han recibido a los estudiantes quienes no han recibido una educación digna por el mal estado de la infraestructura, así lo dio a conocer la presidenta de la Alianza de Maestros de Guanajuato, Teresa San Germán.