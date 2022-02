Piden señalética en cruceros de zona norte

La falta de señalamientos en el cruce de la avenida Veracruz con Rivera del Canal, ha generado problemas entre automovilistas y accidentes viales, por lo que ciudadanos hacen el llamado a las autoridades para colocar señalética.

No se sabe quién tiene preferencia.

Gerardo Solís, habitante de la colonia Cipreses, informó que “desde hace varios años este cruce no cuenta con señalética que indique quién lleva la preferencia a la hora de pasar por ahí, porque no hay señalamiento que te diga si es 'uno por uno' o 'ceda el paso o alto al total', no se sabe quién tiene preferencia y eso ocasiona que muchas veces los carros se avienten”.

Local Urgen señalamientos viales

Explicó que este no es el único cruce que presenta problemas especialmente en horas picos, pues el crecimiento de la zona norte con la creación de los nuevos fraccionamientos ha ocasionado que la afluencia vehicular sea cada vez mayor.

“Lo mismo sucede en el crucero de Rivera del Canal y Lázaro Cárdenas, en este lugar han existido varios accidentes por la misma razón no hay nada que te indique quién tiene preferencia (…), y en caso de que haya un percance ahí quién determina quien tiene la culpa porque no hay un señalamiento que te indique quién debe esperar y quién debe seguir”.

Cabe señalar que durante algunos años, en este lugar estuvo colocado un semáforo que no funcionaba, por lo que finalmente fue retirado del lugar, sin embargo luego de esto no fue colocado ningún señalamiento por lo que automovilistas se avientan para ganar el paso hecho que ha generado que ocurran hasta tras accidentes en una semana.