Piden se atienda contaminación del río Laja

Habitantes de las comunidades, ubicadas en la zona poniente del municipio, solicitaron el apoyo de las autoridades correspondientes para atender la problemática de contaminación que se tiene en el río Laja, a la altura de la planta tratadora de aguas residuales que se localiza en la comunidad de Valtierrilla y que está ocasionando problemas de salud y afectaciones a la flora y fauna del lugar.

La fauna que aún subsistía en el lugar ha muerto, tal es el caso de las tortugas.

Habitantes de los Vázquez, una de la comunidades afectadas por la contaminación, refirieron que fue a finales del 2020 que comenzaron a detectar olores fétidos en el ambiente, mismos que se fueron intensificando, por lo que se dieron a la tarea de investigar de dónde provenía la problemática.

La problemática de contaminación es en el río Laja, a la altura de la planta tratadora de aguas residuales.

El poniente de Valtierrilla, Los Vázquez y la colonia Barlovento, son algunas de las zonas afectadas por los malos olores

“La búsqueda nos llevó a las desembocadura de la planta tratadora que da el río Laja, donde la acumulación de agua estancada y podrida era evidente, el olor insoportable y el daño a la fauna y flora era visible, también observamos que continuamente llegan pipas de alrededor de 40 mil litros a descargar residuos a la planta tratadora, descargas que se van al río y caen justamente donde está la mayor cantidad de aguas fétidas acumuladas, sin embargo no escuchamos que la planta esté funcionando por que cuando lo hacía producía ruidos”.

Los habitantes refirieron que particularmente los niños ya comenzaron a presentar dolores de cabeza y estomago a causa de los olores fétidos, además la fauna que aún subsistía en el lugar ha muerto, tal es el caso de las tortugas.

Asimismo se ha ocasionado la contaminación del suelo y subsuelo, pues se ha detectado una capa amarillenta y salitrosa en los cultivos aledaños. Sin mencionar que el agua de los pozos de riego y de consumo humano que existen en el lugar es amarilla y no cristalina, como solía hacerlo.

Explicaron que este jueves, bajo agua del río, por lo que los contaminantes fueron dispersados no sólo a lo largo del Laja sino que también por el río Lerma, pues en esta zona se juntan ambos afluentes.

Ante esta problemática han interpuesto dos denuncias, una de ellas al gobierno municipal y otra a la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial (PAOT), sin que hasta el momento haya respuestas.

“Pedimos que nos ayuden y que atiendan esta situación, no sabemos qué quieren que pase para que nos hagan caso, que se muera alguien, los niños ya no pueden ni jugar en el campo por los olores, en la noche no se puede dormir y si pasamos por aquí lo hacemos rápido porque el olor no se soporta”, finalizaron.