Piden restablecer servicio de agua en comunidad de Valtierrilla

A pesar de que se restableció el servicio de agua desde el pasado domingo en la mayor parte de la comunidad de Valtierrilla, alrededor de 40 familias continúa sin el vital líquido, lo que ha causado su molestia debido a que se trata de usuarios que cumple en tiempo y forma con el pago del servicio, en ese sentido, el presidente del comité del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la comunidad de Valtierrilla (Sapasva), Fernando Miranda Medina, señaló que este problema se debe a que una gran parte de la red de agua obstruida por arena, a ello también se suma a que las válvulas de agua son cerradas por personas externas al organismo, por lo que, de seguir con estos actos se procederá legalmente.

Desde principios del mes de mayo, el Sapasva informó a la población de Valtierrilla sobre la suspensión de servicio de agua a partir del 15 de mayo, mientras, se brinda mantenimiento al pozo 2, que se encarga del abastecimiento del 80% de la población. Los trabajos tendrán una duración de cuatro días, sin embargo, las acciones se demoraron hasta seis días y fue el pasado domingo cuando nuevamente se restableció el servicio, con excepción de las calles Allende desde Guadalupe Victoria hasta Tres guerras únicamente del lado sur; 3 guerras desde Allende a Carranza, calle Francisco I. Madero desde Aldama a 100 metros.

En ese sentido, habitantes de las vialidades antes mencionadas, manifestaron al Sol de Salamanca, su inconformidad, derivado a que permanecen desde hace cinco días sin el servicio del vital líquido y cerca del final de mes, se mantienen en la incertidumbre por el pago del servicio al organismo. Hasta la tarde del miércoles, las calles afectadas pudieron abastecerse de agua, a través de pipas que fueron enviadas por la Comisión Nacional del Agua de Guanajuato (Conagua).

“Con esta ya serían dos semanas sin agua y lo único que nos dicen es porque anda revisando las tuberías para ver cuál es el problema y que hoy en la tarde, ya estaría restablecido el servicio porque iban a sopletear, pero no vemos resultados y aquí la cuestión es que ya casi se acerca el pago del siguiente servicio y no se me hace justo tener que pagar, por un servicio que no tengo”, dijo Leo López.

Por su parte, el presidente de Sapasva, dijo que las calles que continúan sin el servicio de agua son; Allende, Guadalupe Victoria, de lado sur y Allende a Carranza, calle Francisco I. Madero desde Aldama, mientras que en el caso de Tres Guerras y Francisco Villa ya tienen agua desde esta tarde y su desabasto se debió a la manipulación de válvulas por gente maliciosa.

“En el caso de la calle Allende, sucede lo siguiente, luego de que se encendió el pozo tras terminar con el mantenimiento detectamos un taponamiento en una de las redes principales por la entrada de arena en 200 metros de la red de agua, de ahí corre hacia Bartolomé de las Casas, también nos enfrentamos al cierre de válvulas. Ahorita nosotros hemos abierto hasta el día de hoy, cuatro válvulas que se habían cerrado lo que habíamos publicado es que vamos a tomar medidas legales en contra de quien resulte responsable”, finalizó.

Además, señaló que buscarán establecer convenios con los usuarios del agua que pagan de manera responsable el servicio antes esta problemática y en el caso de quienes realizan su pago al año, buscarán la mejor estrategia con el consejo del Sapasva