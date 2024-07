Piden reparar daños causados por vehículos oficiales a la plaza cívica Miguel Hidalgo

Comerciantes aledaños y usuarios de la plaza cívica Miguel Hidalgo denunciaron el daño que han causado los vehículos oficiales de la administración pública a su estructura, debido a que por la parte norte, que se ubica por la calle Juárez, las unidades ingresan a la superficie para dejar o recoger mobiliario que se instala para los diferentes eventos que se realizan, el último de ellos fue el cierre del Festival “Late Salamanca”, el cual culminó con dos presentaciones artísticas en un fin de semana, por lo que piden se reparen los desperfectos que pueden representar un riesgo para los peatones.

“Con esta calle siempre hay algo, si no se desprende el adoquín, llenan los baches con asfalto, ahora se ha ido cayendo a pedazos parte de la plancha, porque por aquí luego suben camionetas que traen sillas, toldos o lo que ocupan para los eventos o actos cívicos, y además de que se ve mal que la propia autoridad no atienda esta situación, una persona mayor o un niño se puede tropezar y sufrir un accidente, por eso es necesario que se atienda”, señaló Carlos Núñez, comerciante.

Precisamente durante el último fin de semana del Festival “Late Salamanca”, se pudieron observar varias unidades oficiales, sobre la plancha de plaza cívica que transportaban diferente tipo de mobiliario para la colocación del escenario que en esta ocasión se ubicó en la zona sur, a un costado de la calle Revolución, frente a la entrada del templo de San Agustín, aunado a ello los usuarios señalaron que unas bancas fueron removidas y esperan se vuelvan a colocar.

“Es bueno que tengamos un espacio para que se hagan este tipo de eventos, pero también hay que cuidarlos, darles mantenimiento y no dejar que se deterioren por el mismo uso que se le da, lo único que pedimos es que no se olviden de darle su manita de gato, porque al rato ya no sólo es una parte van a ser más y van a tener que invertir más recurso y tiempo en reparar, a ver si también vuelven a poner unas bancas que quitaron”, opinó Gabriel Fuentes, vecino.

Parte de su historia

Esta plaza originalmente fue parte del área del atrio del convento de San Agustín hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando se convirtió como jardín de la penitenciaría, posteriormente albergó un pozo, luego el mercado Hidalgo por unas décadas; su última remodelación se realizó en 2009 cuando se realizó el despeje de algunas fuentes y árboles y ser habilitada como una plaza cívica en donde se han realizado actividades cívicas, artísticas, culturales y de recreo familiar.