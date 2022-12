Piden no excluir de apoyos agrícolas a productores

Guadalupe Zamora Ramírez, líder del Comisariado Ejidal de la Estancia El Copal, dijo que pese a que ya se consiguió que el Gobierno Federal de apoyo a 45 mil productores agrícolas con hasta 600 kilogramos de fertilizantes como urea o map no debe excluirse a productores que no están en el padrón de Producción para el Bienestar.





Será un año difícil para el campo.



En entrevista para El Sol de Irapuato, dijo que es favorable para el campo de Guanajuato que se destine recursos para la entrega de fertilizantes a productores de la entidad, no obstante, dijo que debe implementarse una estrategia para no excluir a ninguno del programa.



Refirió que están a la espera de que sean publicadas las reglas de operación, pues a principios de año será publicada la convocatoria, no obstante, dijo que seguramente habrá campesinos que no podrán acceder al apoyo debido a que no están empadronados en producción para el Bienestar.

"Nosotros estamos ya informándole a los campesinos de Guanajuato, que el año que viene habrá el programa de fertilizantes, ya tenemos más o menos la información, se van a apoyar aproximadamente a 45 mil productores en un números cerrados en Guanajuato, se les dará un apoyo de hasta 600 kilogramos o de urea o de map".



Manifestó que los beneficiarios tendrán que acudir a los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) para hacer su registro y que puedan recibir el fertilizante.



Refirió que seguirán luchando para que sea tomado en cuenta un mayor número de productores, toda vez que se avizora un año complicado para el sector agrícola.





Deben ampliar número de beneficiarios.



"El campesino va a poder elegir entre los dos fertilizantes, estamos esperando a que se publiquen las reglas de operación, a a principios de año se emitirá la convocatoria y quienes estén inscritos en el padrón de Producción para el Bienestar tendrán derecho a acceder a este beneficio, sin embargo, nosotros queremos que se beneficien más campesinos que no están en el padrón".