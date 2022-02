Piden mayor vigilancia en el primer cuadro de la ciudad por cristalazos

El robo de autopartes y cristalazos, es una de las principales problemáticas que aquejan a los habitantes de la zona centro desde hace varios años, ante esta situación han solicitado mayor vigilancia policíaca.

Algunos automovilistas optan por adoptar medidas

Los robos de autopartes y cristalazos son cada vez más frecuentes en calles como Revolución, Pipila, Vasco de Quiroga, Tomasa Esteves, Allende, en donde se generan con mayor frecuencia estos hechos, mismos que se presentan a cualquier hora del día.

“Ya le paso a mi maestra, una vez vino con su esposo a realizarse una pruebas de laboratorio, dejaron su carro a unos metros del laboratorio, solamente pasaron a realizarse la prueba y cuando salieron, su vehículos ya no contaba con baterías y espejos retrovisores”, explicó Omar.

Aunque algunos automovilistas optan por adoptar medidas de seguridad como alarmas o cadenas en sus vehículos, de poco han servido estas estrategias, pues los amantes de lo ajeno se las ingenian para cometer sus ilícitos.

Los habitantes señalaron que a pesar de los recorridos de vigilancia que se realizan en la zona centro, este tipo de actos se siguen cometiendo, ya que los operativos suelen efectuarse en ciertos horarios y la cantidad de elementos no es suficiente para cubrir el primer tramo de la ciudad, en donde también se genera una gran movilidad comercial.

“Ya hasta prefiero pagar estacionamiento, me paso dos veces que deje mi carro sobre la calle Pipila, solamente viene al jardín a buscar un baño, ya cuando regrese mi carros ya no tenía espejos, ni llantas y la última vez como que trataron de robármelo, porque encontré los vidrios rotos, me salió bien caro ese chistecito, que ahora prefiero pagar estacionamiento”, dijo Héctor.

Ante la frecuencia de esta situación, los vecinos del lugar, solicitaron mayor vigilancia policiaca sobre todo en las calles antes mencionadas, pues desde muy temprano comienzan a quedarse solas, facilitado el trabajo a los amantes de lo ajeno.