Piden mayor vigilancia en colonias de la zona sur

JARAL DEL PROGRESO, Gto. (OEM-Informex).- Habitantes de las colonias Hacienda del Rincón y Del Valle piden a las autoridades Municipales que se tenga una mayor vigilancia en las calles de las colonias, debido a que se han incrementado los asaltos a negocios y a transeúntes en el transcurso del día donde han resultado personas lesionadas.

Vecinos de la zona refieren que existe poca vigilancia de parte de las autoridades, lo que permite que los delincuentes operen con tranquilidad. “No puede ser posible que a plena luz del día nos quiten lo poco que ganamos trabajando, y no solo eso hasta con el riesgo de que nos pasé algo grave y todo por personas que pueden hacer lo que quieran sin que una autoridad ponga un alto”, refirió Alberto García.

De acuerdo a los lugareños, afirmaron que al menos por semana se registra un robo a comercio o un asalto a transeúnte, por ello que piden se refuerce la seguridad en la zona, ya que los blancos de la delincuencia no son solo personas o pequeños comercios, sino y también algunos minisúper y tiendas departamentales ubicadas en las inmediaciones.





“Estamos cansados y nadie pone un alto, las patrullas que pasan no son suficientes, si acaso una hace un recorrido y ya no vuelve a pasar hasta después de varias horas y de plano ya no, por eso pedimos que se incremente la vigilancia y que si agarran a los ladrones los mantengan adentro, nosotros denunciamos si nos garantizan nuestra seguridad”, consideró Gabriel Ledesma.