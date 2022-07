Comerciantes piden más conciencia a la ciudadanía a no utilizar bolsas de plástico, esto con la finalidad de mejorar el medio ambiente de Salamanca.

Local Se debe apostar por la educación ambiental

Con un costo de cinco o hasta 10 pesos por kilo por bolsa de plástico es lo que invierten locatarios para poder entregar los productos a la clientela que asiste tanto a las centrales de abastos como lo es el mercado Tomasa Esteves y el mercado Barahona.

El día de hoy a nivel internacional es el día internacional libre de la bolsa de plástico, los locatarios del mercado Tomasa Esteves exhortan a la ciudadanía a no utilizar este tipo de objetos para transportar sus compras, las cuales causan un gran daño al medio ambiente municipal.

Teresa, locataria del mercado Tomasa Esteves, externó que “procuro comprar bolsa biodegradable, aunque en ocasiones el producto nos lo traen en bolsa de plástico y yo trato de darle otro uso, por ejemplo, el pollo me lo traen en bolsa grande y yo las lavo por si ocupo guardar mercancía y si no, las ocupo para la basura y no tirar tanta bolsa y de esta manera abonar en materia del medio ambiente y para no contaminar tanto”, explicó.

Aunado a ello, comentó que sería de gran beneficio que los clientes llegaran con algún recipiente para transportar sus mercancías. De igual manera Alberto, locatario dedicado a la venta de productos del mar, comentó que “Cada año entregan bolsas para que la ciudadanía no utilicen mucha bolsa de plástico, nosotros siempre hacemos la recomendación a que porten su bolsa o tupper para que tengan que transportar su producto, y con ello se vería reducido el uso de esta bolsa de plástico”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Cabe mencionar que en el lugar en donde más se utiliza esta bolsa de plástico es en la compra de producto de las necesidades primarias como lo es la compra de producto de la canasta básica. Moisés Rangel explicó “que lo que pasa es que la gente no tiene conciencia, la gente pide bolsa y si no se la da, es mala atención para ellos y se enojan y se van a donde les den, esto es pura basura, el gobierno no hace nada, sí, pondrá multas y todo, yo tengo un letrero en donde se prohíbe el uso de la bolsa de plástico, pero si no la doy, el cliente se va; pero mientras haya bolsa, la gente seguirá utilizándola”.