Piden funerarios ampliación de horarios en trámites administrativos

Frente al aumento en el índice de muertes violentas y causadas por la pandemia de covid-19 es urgente que se amplíen los horarios en las dependencias públicas para dar atención administrativa a las funerarias, particularmente en trámites para las inhumaciones.

La falta de personal y la restricción de horarios, sobre todo en fines de semana, obliga a que los cuerpos permanezcan más tiempo en los domicilios particulares o en las capillas de velación con alto riesgo sanitario.

“Estamos inconformes todos (los propietarios de funerarias) porque debido al índice de mortalidad, de asesinato, muertes naturales y por covid y los horarios de las dependencias no existe fluidez en la atención...se ponen a hacer guardia con una o dos personas solamente y el número de trámites es altísimo”, dijo Artemio, representante legal de una de las 17 funerarias de la ciudad.

Señaló que se enfrenta el mismo problema tanto en las oficinas del Registro Civil como en la Administración de Panteones y Tesorería Municipal para los pagos de derechos de traslados, cremaciones e inhumaciones. El personal en las oficinas de atención que se encuentran en en el panteón De la Cruz son ya insuficientes.

Dijo el funerario que cualquier tipo de pago en los trámites para inhumación u otros relacionados que no tengan que ver con las oficinas de Registro Civil, como pagos de derechos de traslado, cremaciones e inhumaciones que se realicen en cualquier cementerio del municipio deben realizarse en ese domicilio.

“Hace un tiempo si tenían dos secretarias y el administrador. Estoy hablando de hace unos cuatro años y se atendía bien. Ahora es completamente diferente porque nos hemos llegado a juntar hasta doce funerarios al mismo tiempo.

En ocasiones hay compañeros que traen dos, otros tres, otros cinco. Funerarias que llevan cinco pagos para sepultar en diferentes lugares o traslados...se atiende uno por uno y una sola persona...en las dos dependencias es lo mismo, tanto en el Registro Civil como en la Administración de Panteones ”, dijo.

Manifestó que actualmente se programan guardias los sábados y domingos de 10:00 a 13:00 horas. “Son sólo tres horas y no se alcanza a realizar los trámites y no hay prorrogas, que nos dijeran ´ sepulten y mañana hacen el pago...no, no alcanzaron´ o que dijeran en el Registro Civil ´sepulten y luego me traen el acta´, no, eso no ocurre. Se queda el cuerpo un día más en sala de velación o en la casa por que no se puede sepultar”.

Dijo que se solicitará que se amplié el horario como ocurre en municipios como León, donde se atiende a 9:00 a 19:00 horas, sobre todo en esta etapa que se vive por el aumento de muertes por la pandemia de covid-19, además que que el número de muertes por homicidios se ha disparado.

El representante legal de la funeraria señaló que el índice de inhumaciones a partir de marzo del 2020 a la fecha se disparó en un 80% por lo que es necesario que las autoridades competentes “se pongan las pilas...se debe hacer estudio, un examen del indice de mortalidad para que se vea la necesidad de la ampliación de horarios”.