Piden atender falta de alumbrado en colonias de la zona sur de Salamanca

Habitantes de las colonias Villas del Valle y 18 de Marzo, denunciaron que desde hace algunas semanas sus áreas verdes y canchas deportivas no cuenta con alumbrado público, así como la hierba ha crecido debido a las recientes lluvias, por lo que solicitaron la atención de Servicios Públicos para rehabilitar las luminarias afectadas, así como la poda del pasto.

Elena Gutiérrez explicó que en la colonia Villas del Valle, la área del parque y la cancha de basquetbol, que se ubica a un costado de la calle Valle del Toro, es usada por niños y jóvenes que buscan practicar actividades físicas, sin embargo, la maleza y la falta de alumbrado ha limitado que puedan desarrollarlas, ante el temor de los padres de familias de que las actuales condiciones puedan ocasionar un incidente o que sus hijos sean víctimas de algún asalto.

“Ya hace algún tiempo más de tres semanas que la cancha no tiene luminaria que aluce, si van es hasta cierta hora porque ya después no se puede jugar, además de que es peligro pues pueden ser asaltados. Supimos que en algún momento los vecinos de esa calle pusieron una luminaria pero creo alumbrado público se llevó el poste ya no hubo repuesto”, explicó.

De igual forma, algunas calles de la colonia 18 de Marzo se encuentran sin servicio de alumbrado público desde hace algunas semanas, así como también las áreas verdes se encuentran descuidadas principalmente las que se ubican entre las calles Estado de Jalisco y Estado de Tlaxcala, por lo que los vecinos solicitan que las áreas correspondientes de Servicios Públicos Municipales atiendan las necesidades de estas colonias que se ubican al sur de la ciudad en inmediaciones de la central camionera.

"Últimamente con las lluvias ha crecido mucho el pasto, en ocasiones los vecinos lo cortan pero ahorita posiblemente no han podido, también puede que servicios públicos tenga mucho trabajo, pero que no se olviden de este parque, que no es muy grande pero nuestros hijos aquí se divierten, conviven y juegan", declaró Rebeca Huerta.

Los lugareños concordaron en que, es importante que las autoridades atiendan estas necesidades, debido a que en este periodo vacacional los jóvenes buscan espacios para realizar actividades de esparcimiento y convivencia social, previo a que regresen a las aulas el próximo lunes 26 de agosto que inicie el nuevo ciclo escolar.