Piden aspirantes al sistema educativo trato igualitario

Cada año, los profesores interesados en ingresar al sistema educativo participan en el examen de oposición para obtener una plaza laboral en la Secretaria de Educación Pública (SEP), sin embargo este año aspirantes denunciaron que no existe una valoración igualitaria, pues los están dividiendo en listas a quienes estudiaron en escuelas particulares y publicas siendo estos últimos beneficiados con los puntajes para poder acceder a la plaza.

De acuerdo a información proporcionada por varios profesores entrevistados existen más de mil 500 maestras y maestros que estudiaron en escuelas particulares la licenciatura en educación y que este año se han visto perjudicados por los cambios realizados por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), pues en esta ocasión dividieron a los participantes en dos listas, una de escuelas normales públicas y la segunda de escuelas normales particulares, sin tomar en cuenta el verdadero puntaje que tienen los maestros que están participando.

Karina aspirante a obtener una plaza laboral explicó que en la carrera se cursan “las mismas materias. Teníamos el mismo calendario escolar, el mismo plan y programa de estudios que una escuela normal publica, a lo que se supone que tenemos el mismo derecho que todos ellos, pero hay maestros que del 100% tan solo un tienen 13% pero por ser de institución pública van primero que un maestro que tiene el 90% y es de institución particular”.

Sandra, quien presentó el examen de oposición dijo que “es el primer año que hacen esta discriminación y distinción entre los docentes que estudiamos en escuelas particulares y públicas. Están evaluando con solo cinco aspectos dando puntaje de 100.

Se hicieron dos listas una para escuelas normales públicas y otra de particulares. En la lista uno hay docentes que tienen 50 puntos y pueden obtener su plaza solo por haber estudiado en escuela de gobierno. En la lista están dos maestras con puntaje de 90, 80, 70 y nos están negando la oportunidad de obtener nuestra base”, dijo.

Mayra señaló que “es injusto que nosotros estemos en la segunda lista ya que somos egresadas de escuelas normales particulares donde se lleva el mismo plan y programa que una escuela normal pública. No entiendo cuál es la diferencia. Aparte si estudiamos en escuela particular no es por gusto, sino porque hay muy pocos lugares en escuelas públicas. Escuelas públicas y particulares son igual”.

Los profesores hicieron un llamado a las autoridades para que se les escuche y se haga una valoración igualitaria, que no dividan las listas y que se vuelvan a realizar la asignación de los números de prelación tomando en cuenta las ponderaciones