Piden apoyo para niños y niñas salmantinos con cáncer e insuficiencia renal

La asociación Manos Apoyando Causas, solicita el apoyo de la ciudadanía con la recolección de papel, cartón revistas, libros, libretas, periódicos, sobres y hojas de máquina usadas para gastos básicos de las familias con niños y niñas con cáncer e insuficiencia renal.

La representante municipal de la asociación, María Fernanda Tornero, dijo que con esta colecta se pretende cubrir también gastos médicos y de tratamiento de los niños y niñas con cáncer e insuficiencia renal de la asociación, además de brindar apoyo de estadía cerca de los hospitales donde resguardan a los infantes, durante el tiempo que sus hijos se hospitalizados , de la misma manera lo recaudado será utilizado para comprar productos de canasta básica para entrega de despensas a personas beneficiadas por ellos.

“Invitar a la ciudadanía para que se sume a esta causa mediante su aportación, no sabemos si el día de mañana, nosotros lo podamos necesitar, es momento de apoyar a todos estos niños y niñas. (…). Llevamos poco y nos gustaría llevar más ahora sí que quién se dedica a esto del reciclaje sabe que un kilo de papel no lo dar en $2 Y saben que comprarlo cuesta 14 pesos prácticamente nada”, explicó.

Manos Apoyando Causas, es una asociación a nivel estatal actualmente tiene un padrón de 100 niños y niñas a los que se les brinda apoyo y anualmente se plantean la meta de realizar mil despensas para las personas más vulnerables de la zona urbana y rural, cuenta con grupos de ayuda en municipios como Irapuato, Cortazar, Celaya y Salamanca, está última considerada como una de las sedes principales en donde se estiman entre 2 a 16 niños con estas enfermedades.

“Salamanca no es un municipio que vaya en punta de lanza en los tratamientos de niños, pero es por falta de conocimiento no porque no sea prioritario, por eso, nosotros necesitamos que la gente se sume con esta colecta, se cierra mañana (viernes), pero pretendemos que nos den la opción de agarró unos 15 días más”, dijo.

Los interesados en participar pueden llevar su aportación al centro de acopio ubicado en el Fraccionamiento Prados Verdes, Circuito Cañada 289, donde se estará recibiendo las donaciones de 9:00 a 23:00 pm o bien contactarse a la página manos Apoyando Salamanca.