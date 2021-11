Piden apoyo para encontrar puesto de tamales robado

Anabel Vázquez y su familia se dedican a la venta de tamales desde hace 30 años, sin embargo, eso no fue impedimento para que todo su esfuerzo y dedicación fuera en vano, luego de que amantes de lo ajenos robaran su puesto de tamales en el jardín principal de Salamanca.

El carro en el que Anabel trasladaba sus tamales hasta el jardín principal fue un regalo otorgado por presidencia hace varios años atrás y era el único sustento que ella y su familia tenían para salir adelante, por ello, hoy pide a la ciudadanía que la apoyen para recuperarlo.

Fue a través de redes sociales, donde la salmantina expuso el caso y solicitó el apoyo de la población con la esperanza de que alguien le pueda dar señal del paradero de su herramienta de transporte.

En el mensaje difundido mediante el perfil de Facebook de Anabel se puede leer lo siguiente “hola, en el transcurso de la tarde del día de hoy se llevaron mi carrito de tamales, si alguien tiene información o lo ha visto, favor de comunicarse a este número 4646406915 ó 4641752303, se los agradecería mucho”.

Anabel Vázquez, llegaba todos los días entre las 9:30 a 10:00 de horas de la mañana al Jardín Principal de Salamanca y se colocaba a un constado del Kiosco para comenzar con la venta de los tamales, sitio donde también lo dejaba para luego regresar a las 19:00 horas y continuar con su venta, pero en esta ocasión no lo encontró.

“Cuando llegue a las 7 de la tarde ya no vi mi carro, preguntando con algunos de los puestos y locatarios para ver quién me podrían dar información nos dijeron el robo fue a eso de las 14:30 a 15:30 hora de la tarde, y señalaron que fue un hombre de aproximadamente 50 años de edad, que vieron que se lo llevaron por una calle que se llama Río Lerma, de ahí lo remolcaron con una camioneta roja y ya de ahí ya no se supo más”, finalizó.

Ante este hecho, la propietaria añadió que ya se hizo la denuncia correspondiente y mientras avanzan las investigaciones para dar con el paradero de su puesto, buscará sacar adelante su negocio transportando los tamales en un triciclo.