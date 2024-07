Piden a la ciudadanía salmantina no dejar mascotas muertas en la vía pública

Ante las denuncias de animales muertos en avenidas del municipio, las asociaciones animalistas del municipio, seguirán concientizando a la ciudadanía para evitar que se lleven a cabo este tipo de acciones, a decir de la asociación SURBA reciben muchas quejas en estos aspectos.





Las asociaciones animalistas del municipio, seguirán concientizando a la ciudadanía para evitar que se lleven a cabo este tipo de acciones.





“Lamentamos mucho, porque todo esto como el abandono y dejarlos en vía pública, ejidos y terrenos no es más que la falta de sensibilidad y de multas que tiene que aplicar el municipio y que están en el reglamento. Nosotras hemos hecho muchísimas quejas y denuncias a Medio Ambiente y no van, nos quedamos con nuestro folio y solamente van un día y hasta ahí, y lo único que hacen es sacar a las mascotas y no se les da el seguimiento ni la importancia que debe de darles el municipio”, indicó Argelia Ramírez, integrante de la asociación Salmantinos Unidos por el Respeto y Bienestar Animal (SURBA).

El último caso que se reportó en la calle Estado de México, en la zona sur de la ciudad, en donde en un predio ubicado en esta zona, se dio a conocer por parte de los habitantes que en esta zona se encontraba un perro dentro de un envoltorio sin vida. Ante ello, la integrante de SURBA señaló que este tipo de actos se han reportado a las autoridades municipales.









“A nosotros como rescatistas nos queda la lucha, el seguir concientizando a las personas de una tenencia responsable y de que hay sanciones tanto administrativas como penales para el abandono. Otra cosa importante es que hemos reportado a la Dirección de Servicios público, porque efectivamente hay casos de perritos que atropellan, dejan abandonados y tan solo el caso del Pitayito de los siete perros que fueron arrojados al río no los recogieron, ahí se quedaron y son un foco de infección y de salud pública, y ellos deben de tener un tratamiento especial; mucha gente los reporta o les dicen que les echen cal o hagan un hoyo y los entierren y ese no es problema de la ciudadanía, sino del municipio y claro que tenemos que poner una solución nosotros como ciudadanos a lo que no hace el municipio”, comentó.









La integrante de SURBA comentó que seguirán haciendo conciencia en las personas por la falta de empatía y de sentimientos positivos a los más vulnerables y los abandonan.

“Un compañero rescató a una perrita que fue abandonada en un predio baldío con siete perritos más, que estarán siendo atendidos por un compañero y no sabemos si la perra pueda sobrevivir y tras lo que se les realice a los cachorros los daremos en adopción”, concluyó.