Piden a Federación flexibilizar vacunación para quienes están por cumplir 18 años

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, llamó al Gobierno Federal para que sea más flexible y permita la vacunación de jóvenes que durante lo que resta de 2021 cumplirán los 18 años de edad, para que sean vacunados contra la Covid-19, pues a muchos de ellos se les ha negado esta posibilidad por parte de los Siervos de la Nación.





En algunos puntos ya hay poca afluencia.





Esto, luego de que informara que quedan más de 200 mil vacunas y por lo cual fue abierta la vacunación general para las personas que no han recibido la primera dosis en los municipios en donde hay jornada de aplicación de los biológicos.

El funcionario estatal dijo que aún hay municipios como León, San Miguel de Allende, Comonfort, Celaya, Acámbaro, Salvatierra, Valle de Santiago, Abasolo y Pénjamo que aún no han agotado susa dosis, pues hasta el martes eran casi 300 mil las que faltaban de aplicar, de las más de 800 mil que llegaron el pasado fin de semana.

“Algunas instituciones federales no permiten que se vacunen los que están por cumplir los 18 años, aunque los cumplan mañana y se hayan quedado ahí todo el día y toda la noche formados en la fila, porque la plataforma no acepta un registro de una persona que no haya cumplido los 18 años; incluso hablamos a la Ciudad de México con quien coordina estas acciones y no hay flexibilidad al respecto”, dijo el Secretario de Salud, durante su intervención en la televisora estatal TV4, en donde informa a diario sobre el panorama de la Covid-19 en la entidad.

Por ello, Daniel Díaz Martínez comentó que habló con el comandante de la 16/a. Zona Militar para pedirle que interceda en la petición para que las personas que van a cumplir 18 años en lo que resta de 2021 puedan ser vacunadas y puedan ser aprovechadas las vacunas Sputnik V que aún hay.





Cualquier persona que no haya recibido su primera dosis, puede aplicársela.





Incluso, dijo que durante el miércoles serán aplicadas vacunas a todos los rezagados que no han recibido su primera dosis, sea del grupo que sea, y con ello tengan una protección contra la Covid-19.

Explicó que es importante la vacunación, pues de las 382 personas que actualmente están hospitalizadas en Guanajuato por presentar una Infección Respiratoria Aguda Grave, 344 no se habían vacunado ninguna vacuna y de éstas, 211 tienen un diagnóstico confirmado para Covid-19.

El Secretario de Salud de Guanajuato dijo que es necesario que haya más afluencia en los puntos de vacunación, pues un frasco alcanza para aplicar aproximadamente seis vacunas, pero hay puntos en donde sólo hay dos personas y no pueden abrirse frascos, pues de lo contrario el biológico se echaría a perder.









“No pretendemos que ninguna vacuna se quede sin desaprovechar, explicamos los criterios epidemiológicos, lo entienden muy bien la Secretaría de la Defensa Nacional y creo que ellos serán nuest