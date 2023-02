Pide víctima de bala pérdida atender oportunamente su tratamiento médico

Tras ser víctima colateral de un ataque armado al interior de la sala de urgencias del Instituto Mexicano del Seguir Social (IMSS), Vanesa Esmeralda Torres Ramírez, exige a las autoridades del sector salud cumplir con la atención y responsabilidad médica a su persona luego que una bala le destrozo el tobillo izquierdo en el que solo ha recibido curaciones desde el pasado 03 de febrero y su cita con el especialista estaría agendada hasta el próximo mes de marzo, lo que la mantiene incapacitada para retomar sus actividades laborales.

El ataque armado se registró al interior del área de urgencias del IMSS en Salamanca.

En este sentido Vanesa, relató que aquella tarde del pasado viernes 03 de febrero se encontraba en el Hospital General número 3 cuidando a su padre luego de que sufriera un accidente de tránsito en compañía de uno de sus hijos, mismo que solo presentó algunos golpes leves por lo que no requirió ser ingresado al nosocomio como su abuelo.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Ese día estaba cuidando a mi papá pues él y mi hijo tuvieron un accidente en moto saliendo con fracturas mientras que mi niño solo golpes externos; lo internan el IMSS por que tenía que operarse, lo tenían en urgencias mientras se desocupaba una cama en piso (…) cuándo comenzó el percance yo lo que hice fue tratar de cubrir a mi papá, porque estaba en una camilla y no había forma de que yo quitara el suero para poder correr con el ya que pues él estaba fracturado del pie izquierdo, entonces lo que hago es cubrirlo y al momento de cubrirlo siento mi pie caliente, pensaba a lo mejor me golpee o me roso o no sé porque yo solo sentía como las balas pasaban”, relató.

Posterior a ello, añadió que el personal médico se enfocó en la atención de las víctimas directas del ataque, el hombre y mujer que fallecieron debido a la gravedad de sus lesiones, “ya cuando las personas fallecen me comienzan a revisar a mí, entonces comienzo a revisarme más y saco de mi pelo dos esquirlas entonces nos pasan a TOCO para resguardarnos (…) entones llego la subdirectora y me dice a mí que no hay problema, que si tenía vigencia y yo le dije mire acabo de renunciar la semana pasada y voy a entrar a trabajar el martes entonces no si mi vigencia este activa y ella me contesta no, dice no te preocupes sea lo que sea, lo que necesites nosotros nos vamos a ser cargo porque paso dentro del instituto y nosotros nos tenemos que hacer responsable de los daños atendiéndola hasta que se termine su tratamiento”.

Local En espera asignación de recursos para desarrollo de obra pública

De acuerdo al diagnostico de la lesión recibida, el talón izquierdo de Vanesa quedó destruido, por lo que fue enviada a la unidad de Irapuato a realizarse una tomografía, “ahí me enseñaron que mi hueso estaba destrozado (…) entonces me llevan a León me atienden en urgencias y el doctor me dice que a mí me iba a ir bien, pero que a mi hueso no porque es uno de los más grandes del pie y es el apoyo que necesitamos para caminar, pero que lo primero que había que hacer es evitar que se hiciera necrosis porque era una herida expuesta y que pues ya mas delante ver que se me podía poner ya sea un transporte, un injerto o una placa”.

Posterior a ello fue dada de alta, sin que pudieran realizar otro tipo de intervención como colocar una paca o clavos, a falta de un punto de soporte, “en cuanto a las mi mamá va y las saca para seguir atendiéndome, le dicen que sí que me iban a atender pero aquí en Salamanca que ya en León no y pues a mí me preocupa porque se supone que me mandaron allá porque aquí no había especialistas y aún no he podido sacar la cita por que el doctor de ortopedia está saturado, todo esto ha hecho que no pueda trabajar yo y mi papá somos el sustento de la casa, él está incapacitado por enfermedad y pues yo ahora con esto si se nos ha complicado todo esto, por eso pido se pueda dar celeridad a mi atención”.