Pide tregua ante delincuencia en escuela y kinder de la Colonia La Gloria

El delegado de educación de la región Centro Sur, Leonardo Flores Miranda nuevamente pidió tregua a los delincuentes quienes que en las últimas semanas ha perpetrado robos a maestros y padres de familia de la escuela Solidaridad y el kínder María Guadalupe Contreras ubicado en la colonia la gloria.

El Delegado expresó. “en días pasados habíamos solicitado una tregua a las personas que están dedicados a entrar a las escuelas y nos permitan activar la educación en las escuelas, además a mí no me gusta llamarlos delincuentes yo esas personas, ya que son seres humanos que tiene familias e hijos que también deben de estar estudiando por lo que también pedimos de su apoyo para que la educación no presente mas infortunios de los que ya ha pasado.”





El delegado de educación Leonardo Flores Miranda nuevamente pidió tregua a delincuentes.





Cabe señalar que hace dos semanas en la escuela Solidaridad de la colonia la Gloria se suscito un percance entre las maestras que se encontraban en la institución y unas personas que les quitaron sus pertenencias.

Además de que en los últimos días madres de familia fueron amedrentadas por gente que las despojaron de sus pertenencias amedrentando a las personas para de igual manera quitarles sus pertenencias.

El delegado hizo hincapié en pedir a las personas que se dedican a estropear a la educación que les den la oportunidad a la educación a que las actividades de las escuelas se reactiven.