Pide Sitimm prudencia a trabajadores en emisión de pliegos petitorios

El secretario del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz (Sitimm) en Guanajuato, Alejandro Rangel Segovia, dijo que han solicitado prudencia a los empleados de las empresas en la elaboración de pliegos petitorios por la crisis que atraviesan las empresas, no obstante, dijo que no de dejan de atender las demandas de los trabajadores y dijo que siguen enfocados en dignificar salarios y evitar despidos este año a causa de la contingencia sanitaria.









Señaló que el acercamiento con los trabajadores sindicalizados ha sido permanente y explicó que se han enfocado en orientar a los representantes de las bases de trabajadores a emitir pliegos petitorios prudentes, ya que la pandemia de coronavirus ha dejado consecuencias económicas adversas a las empresas.



"Hemos orientado a nuestros representativos de base de trabajadores cuando elaboran los pliegos petitorios, nosotros cada año damos cursos que se llaman perspectivas económicas y en este caso ya lo dimos en noviembre sobre el 2021 para que esos datos orienten la elaboración de pliegos petitorios y ahí hemos pedido prudencia en las peticiones que esté año se realicen entendiendo que tuvimos meses sin producir y consecuencias económicas difíciles para las empresas".











Destacó que las encuestas para conocer las peticiones de los trabajadores no han dejado de realizarse en las empresas, ya que el adverso panorama económico no detendrá las mejoras de las condiciones laborales de los empleados, sin embargo, dijo que las acciones van encaminadas a qué las empresas y trabajadores tengan estabilidad financiera.



Señaló que los trabajadores han entendido que las condiciones económicas actuales son adversas y refirió que seguirá habiendo aumentos salariales y se buscará que no haya despidos.









"Han sido pliegos petitorios muy centrados, no por ello estamos dejando de presentar las demandas que la necesidad de nuestras compañeros tienen y nos hacen saber mediante encuestas y se hacen los pliegos petitorios, en lugar de pedir 15 o 20 % estamos centrsndonos en peticiones alrededor del 10 %".