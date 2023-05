Pide SEG a Fiscalía investigar amenazas de estudiantes a padres de familia

León, Gto.- El titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), Jorge Hernández Meza, declaró que se está solicitando la intervención de la Fiscalía del Estado en las amenazas de alumnos hacia compañeros, maestros y padres de familia de la Escuela Primaria de la Comunidad de San José Agua Azul en Apaseo el Grande.

Señaló que la SEG está investigando las denuncias que hicieron madres de familia de la primaria de Apaseo el Grande, pues aseguran que son tres los alumnos de sexto primaria que violentan a sus profesores y a las alumnas.

El titular de la dependencia, Jorge Hernández Meza, comentó que la situación amerita ser investigada por la Fiscalía de Guanajuato ya que una de las denuncias, asegura que hubo un arma de por medio.

“Un caso grave que amerita la investigación de nosotros, pero también la investigación de las autoridades competentes al haber un arma o al menos eso es lo que se comenta por parte de los padres de familia la investigación es mucho más allá, lo que sí debo decir es que en las escuelas no podemos vivir una realidad distinta a la que se vive en cualquier localidad”, dijo.

Durante el festejo por el Día de las Madres el pasado miércoles, una madre de familia acudió a un evento especial a la escuela, sin embargo, otras mamás aseguran que su hijo es uno de los que violentan a las menores y le reclamaron.

De acuerdo a información que trascendió, se supo que las mamás también resultaron amenazadas, por lo que la Secretaría informó que no van a permitir que un alumno desestabilice la integridad del resto de los estudiantes.

“Lo primero es la investigación, nosotros no vamos a dejar a ningún alumno que provoque inestabilidad y que no permita la paz de la comunidad, garantizamos porque estamos obligados a alguna alternativa una vez que esas personas estén en condiciones de convivir con él. Esto fue esta semana y nosotros nos enteramos a partir de lo que sale públicamente”, agregó.

Además comentó que como parte de esta investigación se incluye si hubo omisión por parte de las autoridades educativas de la escuela

“La investigación incluye si es que hubo una omisión por parte de maestros por denuncias que no hubieran sido tomadas en cuenta porque es justamente lo que los padres de familia denuncian, que no les habían hecho caso, no han sido expulsados, seguramente tendremos la información el martes o miércoles”, concluyó.