Pide sanciones por incendio en tiradero municipal

GUANAJUATO, Gto.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en uso de sus facultades, debe iniciar una investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por él o los delitos que resulten de los actos u omisiones que provocaron el incendio del basurero municipal de Guanajuato, solicitó el diputado Ernesto Millán Soberanes quien presentó un punto de acuerdo que busca que el Congreso Local apruebe enviar el exhorto a Carlos Zamarripa.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y posterior dictaminación. Mientras tanto, ayer por la mañana amaneció una fumarola en el basurero municipal y volvió a emitir humo altamente contaminante.





“Es de todos conocido que este espacio no es un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos, ya que no cumple con ninguna norma nacional, es un mero tiradero a cielo abierto, esto mencionado directamente por la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial desde octubre del año 2020, en un informe presentado a esta misma legislación”, se precisa en el texto presentado.

El legislador de Morena dijo que el humo tóxico que estuvieron inhalando las personas que habitan en Guanajuato capital tiene una concentración de azufre, dióxido de nitrógeno y partículas PM 2.5, sustancias que no fueron notificadas a la población que indican una pésima gestión de crisis por parte de la actual administración municipal.





Recordó que en 2019 el tiradero municipal tuvo su primer incendio, aspecto que se ha repetido año con año en la administración de Alejandro Navarro.

De acuerdo con opiniones de investigadores de la Universidad de Guanajuato el incendio pudo haberse evitado, por lo que es evidente que existen irregularidades al seguirse llevando todo tipo de residuos sin hacer uso de un correcto manejo de estos, afirmó Millán Soberanes.





Enfatizó “el alcalde Navarro sabia de la peligrosidad y afectaciones a la salud que causaba ese tiradero a cielo abierto y no hizo nada por evitar la tragedia, y no, que no vaya a decir que es cuestión de presupuesto, porque sí se atrevió a pedir y usar un préstamo por 70 millones para una plaza comercial, pero para resolver el problema de la basura en Guanajuato nada”.

Finalmente dijo que la problemática no sólo tuvo un impacto ambiental sino también económica, y hubo gran cantidad de personas que por la contaminación se enfermaron, lo que conllevó a hacer gastos en consultas y medicinas.