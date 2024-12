Pide PAN revisar reserva territorial para seleccionar posible sede de la Feria en Salamanca

La falta de planeación y coordinación han sido las principales causas para que no se hayan desarrollado las Fiestas de Primavera desde hace cuatro años.

Y ello requiere la revisión de la reserva territorial de Salamanca, a efecto de no dañar el único bosque urbano que se tiene en la ciudad, además de que su organización debe realizarse con antelación y no a menos de seis meses de realizarse el evento, estableció Misael Solís, presidente de la Comisión de Medio Ambiente.

"Vamos a revisar cuáles son las condiciones de este de esta celebración, me preocupa que cada año este lo estemos viendo en enero o febrero, cuando sabemos que todos los años se lleva a cabo la Feria, el año pasado no se pudo llevar a cabo porque iba a ser en el Ecoparque, pero se metió el amparo, pero el Municipio otra vez lo está viendo cerca de las fechas, estamos hablando de falta de planeación, de coordinación y no es posible que afectemos el único bosque urbano que tenemos por no poder prevenir un espacio", asentó.

En este aspecto, el funcionario explicó que no solamente se trata oponerse a que se realice la Feria en el Ecoparque, sino también de dar las soluciones para darle tranquilidad al tema jurídico y que la feria tenga un lugar digno para las Fiestas de Primavera.

"Hay que revisar cuáles predios del Municipio tenemos, ver de qué manera hacemos un proyecto, ya que en el municipio hace falta un auditorio, nos un lugar en donde llevemos a cabo nuestros eventos y no estar año con año viendo en dónde quieren llevarla a cabo, si es algo que podemos prever".

Para ello el representante de la fracción de acción Nacional en el ayuntamiento, dijo es necesario actualizar el reglamento de medio ambiente para que a través de este se contemple la reserva ecológica municipal, "ahorita en el momento se menciona, pero no dice cuál es el proceso, entonces vamos a trabajar para que haya de qué manera se tiene que llevar a cabo este esta reserva ecológica".

Sus sedes

De 1977 a 2018 se realizó al noroeste de la ciudad a un costado de lo que es hoy la nueva Casa de Cultura y el Centro Cívico. En la edición de 2019 se nombró como Fiestas de Salamanca y se realizaron en el centro y primer cuadro de la ciudad como se desarrollaba hace más de cuatro décadas y desde siglos pasados tomando en cuenta a partir de la segunda mitad del siglo XVI.

La última edición

En 2019 durante 10 días se registró la asistencia de aproximadamente 170 mil personas; además se contó con la instalación de 680 stands comerciales, artesanales, gastronómicos y degustar de una gran variedad de productos, se habilitará tres puntos de estacionamiento en la zona, adicionales a los establecidos.

Sin embargo, esta edición fue señalada y criticada, ya que la inversión fue de 10 millones de pesos, de los cuales solo se pudo recuperar tan solo uno, por concepto de renta espacios, permisos y mobiliario.